    8旬翁要匯40萬「裝修費」 遭警追問細節說不出又是詐騙

    2025/12/18 15:49 記者王冠仁／台北報導
    警方向游姓老翁勸說。（記者王冠仁翻攝）

    8旬游姓老翁疑似落入詐騙集團假投資圈套當中，還依對方所說，跑到住家附近的郵局表示要匯款40萬元到某帳戶，還聲稱這是裝修房子的款項，但員警詢問他裝修廠商等相關細節他卻說不出來，員警研判他落入詐騙圈套，苦心勸說，他最終才放棄匯款。

    北市警萬華分局青年所日前接獲轄內郵局報案，郵局人員聲稱疑似有人落入詐騙圈套，需要警方協助。

    青年路派出所警員余帷頊、李唯誠到場後，仔細向這名81歲游姓老翁詢問匯款40萬元的用途。游起先聲稱，這是裝修房屋的款項，但員警進一步追問裝修廠商聯絡方式、裝修項目、施工時程等細節時，他卻開始不耐且言詞反覆。

    警方研判游有遭詐風險，進一步詢問是否有與廠商的對話內容、與家屬的聯繫方式，不料他拒絕警方閱覽雙方對話紀錄，更要求警方不能他家人知道他跑來郵局匯錢一事。

    員警研判游遇上詐騙集團，拿出過往相關新聞案例向他勸說，他最終才發現自己上當，取消匯款。萬華分局呼籲，使用ATM、網路銀行或臨櫃匯款皆需提高警覺，如遇可疑訊息，需謹記反詐騙3步驟「一聽、二掛、三查證」即時撥打165專線求證，或下載「警政服務APP」，隨時更新防詐資訊，守護自身財產安全，以免落入詐騙集團圈套。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

