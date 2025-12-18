北市承德路轉彎奪命！腳踏車騎士遭捲聯結車底慘死 駕駛判6月

警方調查，當時駕駛聯結車的42歲康姓司機是行經承德路7段北往南方向的外側車道，他要右轉承德路七段393巷時，其左前輪不慎撞上沿承德路7段北往南方向、騎乘腳踏車行駛在外側車道的77歲吳姓老婦，吳婦隨即被輾過並被捲進車底慘死。（資料照）

台北市北投區承德路七段今年3月發生一起曳引車與自行車死亡事故，騎士遭撞後連人帶車倒地，最終因顱腦損傷而不幸身亡。士林地方法院審理後認定，雙方均有疏失，唐姓曳引車駕駛涉犯過失致死罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金、緩刑2年。

判決指出，唐男於3月17日上午近10時，駕駛營業貨運曳引車，沿北投區承德路7段第6車道由北往南行駛，行經承德路7段393巷口準備右轉時，與同方向行駛、位於車輛右後方的77歲吳姓自行車騎士發生擦撞，導致吳婦連人帶車倒地，最終因顱腦損傷併全身多處骨折傷重不治。

請繼續往下閱讀...

法院審理時認為，唐男駕車右轉時，未確實注意車前狀況及與其他車輛並行的安全間隔，確有過失；不過，被害人同樣未注意前方路況，對事故發生亦有過失，雙方均應負部分責任。

合議庭並指，唐男於事故發生後，在警方尚未發覺其犯罪前，於員警到場處理車禍時主動表明自己為肇事者，符合自首要件，因此依法減輕其刑；審理期間，唐男亦坦承犯行，並已與被害人家屬達成調解並完成賠償，顯見悔意。

合議庭審酌，唐男專科畢業、已婚，育有一名未成年子女，目前從事駕駛工作，月收入約3萬5千至4萬5千元等情狀，依過失致死罪判處有期徒刑6月，得易科罰金、緩刑2年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法