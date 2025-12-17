涉虛偽移轉股權被訴 台玻林伯實：兩岸稅制認知差異致誤解

林伯實涉虛偽移轉股權被訴，今日晚間委由律師發出聲明表示，全案是因台灣、香港及兩岸間對稅務制度與合規認知差異所致誤解，將向法院提出證據、釐清誤會。（資料照）

台玻集團總裁林伯實被控將註冊資本額達3400萬美元（約新台幣10億元）的子公司股權，虛載以2000萬美元（約新台幣6.5億元）轉讓，士林地檢署依偽造文書罪起訴，林伯實今日晚間委由律師發出聲明表示，全案是因台灣、香港及兩岸間對稅務制度與合規認知差異所致誤解，將向法院提出證據、釐清誤會。

林伯實的聲明指出，此案是他個人與友人投資香港實聯長宜中國控股公司所衍生的商業爭議，與台玻公司經營完全無涉，台玻亦未有任何直接或間接投資、持股情形。

請繼續往下閱讀...

聲明也提到，本案起因於股東間投資糾紛，是個別股東因不滿投資虧損，要求本人以高價買回其個人持股、彌補損失未果，遂挾怨提起刑事告發，指控背信及業務侵占等罪名。惟經本人提出相關文書資料，並經檢方詳加查證後，已認定背信及業務侵占部分犯罪嫌疑不足，未構成刑責。

針對股權轉讓爭議，聲明則指，香港實聯長宜中國控股公司所持有之實聯長宜淮安科技公司股權，是於2020年12月間，在取得公司股東口頭同意，並諮詢中國當地稅務師事務所專業意見後，依法進行轉讓；該轉讓行為並於2023年12月26日召開股東大會，以出席股東76.58%、全數同意之比例追認通過，足認程序合法，亦未損害公司或股東權益。

聲明表示，相關股權移轉程序均依照中國當地稅務師事務所建議辦理，並無不法情事。此次遭依行使業務登載不實文書罪起訴，可能是因台灣、香港及兩岸間對稅務制度與合規認知差異所致誤解，未來將秉持誠信原則，蒐集兩岸三地相關證據向法院提出，以釐清誤會並證明清白。

聲明亦指出，林伯實自偵查開始，始終秉持開放態度及最大善意與該個別股東（即本案告發人）進行協商，未來仍將以同樣態度持續與該名股東溝通，以期化解誤會並節省司法資源。

聲明表示，股權移轉程序均依照中國當地稅務師事務所建議辦理，此次遭檢方依行使業務登載不實文書罪起訴，可能係因台灣、香港及兩岸間對稅務制度與合規認知差異所致誤解。（擷取自重大訊息觀測站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法