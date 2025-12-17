高鐵桃園站前新建案地下室冒煙 千萬雲梯車修復首出勤救援

高鐵桃園站前新建案地下室突然發生火警，冒出大量濃煙。（記者李容萍翻攝）

高鐵桃園站前、位於高鐵站前路1棟新建案，今（17）日下午1時許地下一樓突起火，桃園市消防局獲報立即救援，現場為地上17層、地下5層RC結構建築物，消防人員到場初步查看為廢棄物及建築管線燃燒，所幸尚未有住戶入住，無人員受傷受困。

據了解，起火的建物為地上17層、地下5層，位於青埔高鐵特區，鄰近桃園高鐵站、華泰名品城Outlet等，主打酒店式管理、鄰近高鐵站前商圈，預計近期準備完工交屋，下午卻突傳火警。

桃園市消防局第二大隊下午1時06分獲報，消防人員1時12分抵達，經確認現場地下一樓存放的廢棄物及建物管線燃燒，面積約15平方公尺，火勢於1時19分撲滅，由於尚未交屋，目前無人居住在內，詳細起火原因待調查釐清。

值得一提的是，消防局第二大隊一輛價值上千萬元的消防雲梯車，去年6月在前往加油站加油時，疑為躲避路旁停放轎車，雲梯車吊籃不慎撞擊加油島屋頂，經療傷一段時間，包括梯臂及載籃已修復完成驗收中，今日下午也首次重新回到一線出勤，繼續守護大桃園地區市民的財產生命安全。

千萬雲梯車修復後首度出勤，投入火警救援。（記者李容萍翻攝）

