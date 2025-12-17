新竹家暴夫欠錢 竟叫新婚妻仙人跳抵債

新竹家暴夫欠債，竟叫新婚妻去仙人跳。（情境照）

去年6月才結婚的張女指控，先生在外欠債，竟要她去仙人跳跟人拿500萬元，且婚後1個月就因家暴分居，她聲請保護令獲准，張女憤而訴請休夫，新竹地院判准。

去年6月結婚的張女說，婚後感情不睦，先生陳男情緒不穩定，雙方因而多次發生衝突，她向法院聲請通常保護令獲准，且因陳男有860萬元之債務，竟要求她去仙人跳，藉此向對方求償500萬元。

爭執過程中，陳男不僅妨害她自由，更多次違反保護令，她已提出刑事告訴，夫妻婚後1個月間就分居，但陳男仍以各種方式騷擾、詛咒、威脅她，開庭時亦不斷以言語攻擊她，她實不堪同居之虐待，憤而提告休夫。

陳男則說，夫妻是在八大行業場所認識，是張女第4段婚姻，他認為遭騙婚。他並未要求妻子仙人跳，反而是張女在婚姻期間與其他男子交往並從事性交易，每次收費6萬6千元，目前甚至與幫派分子交往，慫恿幫派分子對他不利。

法官調查，夫妻婚後不久，即因陳男情緒控管問題，頻繁發生家庭暴力事件，顯已嚴重影響婚姻生活，且分居迄今已將近1年，分居後並無良性互動，反而頻繁訴訟，足見婚姻及感情不睦，夫妻間互諒、互愛及相互包容誠摯基礎已嚴重動搖，最後判准離婚。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

