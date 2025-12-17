強風吹倒帆布傘砸老婦害嗅覺聽力受損 新竹攤販遭求償百餘萬

新竹縣湖口鄉達生路攤販阮女未將帆布傘固定住，以致強風吹倒時砸到84歲李姓老婦，事後老婦嗅覺異常、聽力受損，求償107萬元。圖為市場帆布傘示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

新竹縣湖口鄉達生路攤販阮女未將帆布傘固定住，以致強風吹倒時砸到84歲李姓老婦，事後老婦嗅覺異常、聽力受損，求償107萬元，新竹地院審理後判阮女需賠償51萬5千元。

李婦說，阮女在新竹縣湖口鄉達生路與民生街口違法設置攤販，於112年5月22日11時許因未將帆布傘固定牢靠，強風將帆布傘吹倒而砸向她身體，造成她跌倒在地，受有創傷性顱內出血、頭暈、雙側嗅味覺異常、聽力受損等傷害。

李婦說事故前她身體硬朗，縱已84歲仍可照顧高齡92歲大小便失禁的配偶，並可自行騎自行車至菜市場買菜、料理三餐、做家事，然於事故後聽力受損、嗅覺異常、說話無邏輯、反應遲鈍、走路搖搖晃晃、生活無法自理，精神上受有莫大損害，請求賠償精神慰撫金50萬元加上醫藥費等，合計求償107萬元。本案刑事責任部分，法官依過失傷害罪將阮女判刑3月。

最後民事庭法官判准看護費18萬餘元、精神慰撫金30萬元，與醫藥費等共計51萬5千元。由於阮女於刑案中已賠償醫藥費5萬元，此部分應予扣除，因此共為46萬5千元。

強風吹倒帆布傘砸老婦損嗅覺聽力，新竹攤販遭求償百餘萬。新竹地院審理後判阮女需賠償51萬5千元。（記者蔡彰盛攝）

