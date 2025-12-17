馬拉松開講！沈慶京當庭細數50年代回憶 柯文哲聽到睡著

眼見沈慶京大離題、講得欲罷不能，審判長提醒要針對重點進行敘述；沈慶京聽後回道：「好的，我明白」；接著再滔滔不絕地繼續說，「我從31歲到56、7歲，每星期都會做噩夢被人追殺......」（記者廖振輝攝）

台北地方法院今續審京華城弊案，但現場庭訊一度淪為威京集團主席沈慶京長達2小時的個人回顧。高齡近80歲的沈慶京開啟超長待機模式，從民國50年代的幫派江湖，一路細數到父親月餅盒裡的私房錢，內容天馬行空；不過當沈慶京沉浸式敘述對更生人的貢獻與捐款公益的豐功偉業時，柯文哲一度聽到睡著，與沈同排的律師團隊則紛紛互相使眼色。

繼下午2時未完的庭訊自述，審判長於下午3時20分開庭時，先提醒沈慶京應以事實及法律基礎為准。但沈慶京開始感慨地回憶貧窮、充滿毒品與幫派的50年代，他強調，自己雖然混過幫派，但思想與眾不同，是一名「地盤擴張主義者」，而這一切都是為了主持公道，並引以為傲地談起自己的江湖道義。

沈慶京還展現「一秒止淚」的驚人技能，他自爆曾冒死衝進旅社拯救一名差點被性侵的少女，講到激動處一度哽咽，卻能在下一秒瞬間恢復冷靜，補充那名少女後來嫁給了法界人士，藉此證明自己與法界的「微妙緣份」。

沈慶京也大方承認喜歡用現金，因為那個年代的身分證字號跟現在不一樣，而他心中「自有二把尺」。當沈開始細數他對更生人的貢獻、到誠正中學演講的豐功偉業，以及強調捐款給5個協會純屬公益絕對沒有涉及不法；與此同時，坐在被告席的柯文哲一度進入夢鄉；現場一整排律師察覺沈大脫稿，瘋狂使眼色，但沈仍繼續沉浸在自己的故事裡。

隨後話題一轉，沈慶京開始打起「悲情牌」，自嘲就快步入80歲高齡，已是風燭殘年，並指母親活到103歲，自己本應繼承母親的良好基因，但無奈經此一遭恐怕時日無多。說完母親，沈慶京再提父親時，他突然語無倫次、放聲大哭，想起當年看到月餅盒底下塞著一千多塊錢的往事，又沒頭沒腦地蹦出一句：「爸爸說書中自有顏如玉……」

沈慶京說，很多人都覺得柯案是政治打壓，因而牽連他，懇請法官別只看表面，批評檢察官心術不正，不要只聽信他人。他又忽然提到，遠在馬祖的同學在他出事後還特別來探望他、竹聯幫的陳啟禮過去曾找恩人的孩子找他吃飯，希望藉他名義讓政商界妥協等語；此時，柯文哲的律師蕭奕弘已經2度露出「這到底在說什麼」的不解神情。

審判長眼看沈慶京講到欲罷不能，終於忍不住打斷：「沈慶京先生，提醒你還是要針對重點進行敘述」；沈慶京聽後抬頭望向審判長，回道：「好的，我明白」；下一秒，他再滔滔不絕地繼續說，「我從31歲到56、7歲，每星期都會做噩夢被人追殺......」。

最後，沈慶京在論告進入尾聲時，語帶感慨地表示，或許是自己太過嘮叨，還有許多心裡話沒能當庭說完，隨即詢問審判長能否將準備好的文稿直接作為筆錄呈交？審判長當場點頭允諾，並提醒他記得在文件上簽名，這場長達2小時的「馬拉松演說」終於畫下句點。

