    首頁 > 社會

    分隊長涉吸金遭羈押 台南新任消防局長：已辦理停職

    2025/12/17 18:47 記者王捷／台南報導
    新上任的消防局長楊宗林，針對前分隊長洪育仁（見圖）涉吸金遭法院裁定羈押，強調裁定當日即時停職，強調公務員違法違紀零容忍，將加強廉政與防詐教育。（民眾提供）

    新上任的消防局長楊宗林，針對前分隊長洪育仁（見圖）涉吸金遭法院裁定羈押，強調裁定當日即時停職，強調公務員違法違紀零容忍，將加強廉政與防詐教育。（民眾提供）

    南市消防局前分隊長洪育仁涉境外吸金案遭法院裁定羈押，新上任的消防局長楊宗林強調，強調已配合調查並即刻停職。

    消防局表示，接獲檢舉與相關通報後，隨即通報市府政風處依法啟動調查程序，全案同步交由司法機關偵辦，調查期間全力配合，不會袒護任何一名同仁，也不會以行政系統之內的身分相互遮掩。

    消防局轉述市長黃偉哲的說法，市府團隊對公務人員違失行為，一向依法律與制度處理，沒有寬貸空間；已要求相關局處主動提供完整資料，配合政風與司法釐清責任，維護公務體系的廉潔與市民對政府的信任。

    消防局長楊宗林指出，消防工作與市民生命財產安全相關，紀律與形象尤其重要。局內除已完成初步行政調查，將該員移付懲戒，並把調查結果送交司法機關參考，於法院昨天下達羈押裁定當日，也依法辦理停職，確保消防勤務與救災戰力不受影響。

    消防局強調對任何違法失職、損害機關形象的行為，立場只有零容忍，未來將持續強化廉政教育與防詐宣導，落實督導管理與內部通報機制，防止類似事件再度發生，以具體作為回應社會各界的關注與期待。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

