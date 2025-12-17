為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    南投信義地利村消防站 首度實戰驗證發揮滅火救災功能

    2025/12/17 16:54 記者張協昇／南投報導
    南投縣信義鄉地利村16日晚間發生雜草火警，地利消防站義消出動撲滅火勢。（南投縣消防局提供）

    南投縣信義鄉地利村16日晚間發生雜草火警，地利消防站義消出動撲滅火勢。（南投縣消防局提供）

    南投縣信義鄉、仁愛鄉原民部落，因位處偏僻山區，交通相當不便，一旦發生火警，往往遠水救不了近火，為此，消防局今年9月20日在信義鄉地利村辦公室成立地利消防站，並招募在地鄉民擔任義消培訓，昨（16日）晚地利村發生雜草火警，消防站義消即迅速出動滅火，避免延燒民宅，首度實戰即驗證發揮了第一時間救災功效。

    南投縣消防局第三大隊指出，信義鄉地利村二鄰一處民宅附近空地，昨晚7時30分發生雜草火警，住在附近地利消防站義消獲報立即趕至地利消防站，駕駛小型消防車趕赴火場進行滅火救災工作，約8時35分完全撲滅火勢，圓滿達成任務。

    消防局表示，地利消防站涵蓋信義鄉地利村、譚南村、雙龍村、人和村及水里鄉民和村，消防局並於這些村落建置39具消防栓，培訓在地熱忱義消人員17名，配置小型消防車乙輛，以彌補該區域未設消防隊之不足，並預計明年再成立仁愛鄉發祥、都達及萬豐3處山地消防站，以完整強化縣內山地消防安全架構，希望能結合在地義消民力及睦鄰救援隊力量投入社區防救災，凝聚社區自主防災力，以確保民眾生命財產安全。

    南投縣信義鄉地利村16日晚間發生雜草火警，地利消防站出動小型水箱消防車滅火。（南投縣消防局提供）

    南投縣信義鄉地利村16日晚間發生雜草火警，地利消防站出動小型水箱消防車滅火。（南投縣消防局提供）

