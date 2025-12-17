為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    駁斥基隆槍枝氾濫 基警：網傳假訊息抹煞同仁辛勞

    2025/12/17 16:58 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市警方為淨化治安，去年一整年共查獲80支槍枝，高居全台第一，有2名同仁還因此獲警政署表揚為全國績優刑事警察（記者林嘉東翻攝）

    基隆市15日發生天道盟同心會員鄭姓男子遭人槍擊身亡，警方火速逮到兇手盧奕烜，並在起獲犯案槍枝後，建請檢察官聲押盧獲准。有網友近來轉傳一則訊息指出，依113年內政部各縣市人口資料，算出每萬人查獲槍枝數量達4.29支，高居全台第一，揶揄「基隆市才是絕對王者｣。

    基隆市警局今（17日）澄清指出，該網友以警方破獲槍枝總數除基隆市總人口數，不僅計算錯誤，且不知警方去年查獲的80把槍枝中，有74支是在外縣市查獲，僅6支是在基隆市查獲，逕自以總數除以基隆市總人口數的計算方式，更是「竹篙湊菜刀」的胡亂拼湊，請網友不要轉傳錯誤訊息，抹煞基層同仁的辛勞。

    基隆市警局刑警大隊長薛光明指出，基隆市警方為淨化治安，積極查緝槍枝，去年一整年共查獲80支槍枝，高居全台第一，有2名同仁還因此獲警政署表揚為全國績優刑事警察。網路上流傳的「每萬人查獲槍枝數量為4.29」不知是怎麼算出來的，若依該名網友的計算方式，以警方去年查獲的80支槍枝，除以基隆市總人口數36萬人應為2.2，而不是4.29。

    此外，警方去年查獲80支槍枝中，有74支是在外縣市查獲，僅6支是在基隆市查獲，該名網友不了解警方緝獲槍枝的地點，逕自以查獲總槍枝除以總人口數36萬人，也是錯誤的計算方式，該網友「竹篙湊菜刀」的胡亂拼湊，等同於抹煞基層同仁的辛勞。

    薛光明強調，基隆市警察局維持去年查緝槍枝績效，累計今年1月迄今，已緝獲29支槍枝；網友僅憑警方查緝槍枝數據，逕自與基隆市總人口數進行錯誤解讀，影響民眾對本市治安現況的認知，已對基層同仁士氣造成影響，特此提出說明，以正視聽。

