沈慶京辯論京華城案喊：骨灰要灑台灣海峽 盼成為所有中國人內海

京華城弊案被告威京集團主席沈慶京出庭。（記者廖振輝攝）

台北地方法院審理京華城容積率等弊案，今天繼續開庭辯論，下午由威京集團主席沈慶京答辯，沈慶京說，他收押在看守所時被檢察官欺凌，以為此生無法活著出去，已經在打算處理自己的骨灰，希望一部分灑在台灣海峽，盼台灣海峽成為所有中國人的內海。

沈慶京對偵查檢察官林俊言相當不滿，他說，去年10月中旬林俊言到部立台北醫院開臨時偵查庭，林俊言說他看過沈慶京的「圍城」一書，說「你不容易」，沈慶京告訴林俊言，他自認此生最大的成就，是1987年贊助榮民探親、贊助電視節目「八千里路雲和月」，促成前總統蔣經國解除戒嚴、開放報禁黨禁；不料幾天後，林俊言再次提訊他時，卻對他說「那是你們中國人的想法」。

沈慶京說，林俊言趁開庭前，到北檢法警室的小房間要求他咬柯文哲，還語帶威脅地說「對你的企業比較好，也可以交保」，沈慶京說，他不做沒良心的事，正式開庭時仍行使緘默權，那天他很生氣地嗆林俊言，「你是土匪還是強盜還是明朝錦衣衛？」，死有重如泰山、輕如鴻毛，「我為什麼要這樣讓你侮辱？」

沈慶京說，他的身體在看守所被搞壞，確診高血壓，每3天就會全身發抖一整天，吃不下也睡不了，以為快要死了，很難活著出去，開始設想死後骨灰要3分之1與父母葬在一起，3分之1葬在故鄉江蘇揚州，一部分灑在台灣海峽，盼台灣海峽成為所有中國人的內海，一部分灑在太平島，願亞洲和平共存，不再有暴力和戰爭。

