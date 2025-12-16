高雄居家長照機構涉詐補助 衛生局查多案法辦

高雄市前鎮區某居家長照機構，遭內部員工爆料偽造資料及詐領長照補助款。圖與本新聞無關。（資料照）

高雄市前鎮區某居家長照機構，遭內部員工爆料偽造資料及詐領長照補助款，衛生局調本後今（16）日說明，涉詐領長照2.0服務費6399元及業務登載不實，製作不實班表、證件租借他人使用等，除罰款外並將依法送辦。

高雄市衛生局表示，昨（15）日派員前往該機構實地查核，查獲其指派未具身障及失智照顧服務完訓資格之居服員，提供身障及失智個案服務，涉詐領長照2.0服務費用6399元及業務登載不實等情事，除依服務契約追討不當領取費用及記點1點，並依法移送司法機關偵辦。

昨另查獲該機構涉以不實班表方式規避《勞動基準法》第36條「7休1」規定，並涉違反《長期照顧服務法》第30條有關業務負責人應負督導責任，依同法第54條規定，處6000元至3萬元罰鍰。

此外，該機構長照人員將證明文件租借他人使用，涉違反同法第56條，處6000元至3萬元罰鍰，並得併處1個月以上、1年以下停業處分，情節重大者，並得廢止其證明。相關涉及違法事項已函轉勞工局協處，並通知相關人員陳述意見，後續將依法處理。

該機構15日遭爆料，王姓女督導公器私用，長期為男友蘇姓居服員安排較輕鬆、補助款較高的案家，並在蘇姓居服員多次前往案家服務，未依規定完成打卡作為補助核銷依據時，多次幫蘇姓居服員代為打卡、補登註記，涉造假服務紀錄。王女還涉嫌製作AB班表，排班其他具身障及失智類受訓證明的居服員姓名，卻讓蘇男代為出勤，以「人頭」冒名詐領補助款。

