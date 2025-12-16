為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄居家長照機構涉詐補助 衛生局查多案法辦

    2025/12/16 19:06 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市前鎮區某居家長照機構，遭內部員工爆料偽造資料及詐領長照補助款。圖與本新聞無關。（資料照）

    高雄市前鎮區某居家長照機構，遭內部員工爆料偽造資料及詐領長照補助款。圖與本新聞無關。（資料照）

    高雄市前鎮區某居家長照機構，遭內部員工爆料偽造資料及詐領長照補助款，衛生局調本後今（16）日說明，涉詐領長照2.0服務費6399元及業務登載不實，製作不實班表、證件租借他人使用等，除罰款外並將依法送辦。

    高雄市衛生局表示，昨（15）日派員前往該機構實地查核，查獲其指派未具身障及失智照顧服務完訓資格之居服員，提供身障及失智個案服務，涉詐領長照2.0服務費用6399元及業務登載不實等情事，除依服務契約追討不當領取費用及記點1點，並依法移送司法機關偵辦。

    昨另查獲該機構涉以不實班表方式規避《勞動基準法》第36條「7休1」規定，並涉違反《長期照顧服務法》第30條有關業務負責人應負督導責任，依同法第54條規定，處6000元至3萬元罰鍰。

    此外，該機構長照人員將證明文件租借他人使用，涉違反同法第56條，處6000元至3萬元罰鍰，並得併處1個月以上、1年以下停業處分，情節重大者，並得廢止其證明。相關涉及違法事項已函轉勞工局協處，並通知相關人員陳述意見，後續將依法處理。

    該機構15日遭爆料，王姓女督導公器私用，長期為男友蘇姓居服員安排較輕鬆、補助款較高的案家，並在蘇姓居服員多次前往案家服務，未依規定完成打卡作為補助核銷依據時，多次幫蘇姓居服員代為打卡、補登註記，涉造假服務紀錄。王女還涉嫌製作AB班表，排班其他具身障及失智類受訓證明的居服員姓名，卻讓蘇男代為出勤，以「人頭」冒名詐領補助款。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播