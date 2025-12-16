為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    偷拍女遊客裙底風光遭反蒐證 檢察官認事證明確起訴攝狼

    2025/12/16 18:47 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地檢署偵訊後，認定張男偷拍事證明確，依涉犯妨害性隱私及不實性影像罪嫌將他起訴。（記者吳昇儒攝）

    基隆地檢署偵訊後，認定張男偷拍事證明確,依涉犯妨害性隱私及不實性影像罪嫌將他起訴。（記者吳昇儒攝）

    基隆一名張姓男子今年5月28日中午，在正濱漁港景觀台下方，發現一名女遊客穿著短裙在拍照，竟起色心，拿出手機朝上方拍攝私密影像，被附近一名熱心的廖姓民眾用手機錄影反蒐證，拍下其偷拍時的畫面，報警處理。基隆地檢署偵訊後，認定張男偷拍事證明確，依涉犯妨害性隱私及不實性影像罪嫌將他起訴。

    檢警調查，被害女子與堂姊案發當時前往正濱漁港景觀台欣賞美景，人在下方的張男卻拿起手機向上拍攝，被側邊熱心民眾發現，錄下影像後，報警處理。

    警方依報案人提供的影像追查，並與其騎乘的機車車牌、手機基地台訊息等多方查詢後，發現張男涉有重嫌，通知他到案說明。

    檢警偵查時，張男僅承認案發當時確實有到該景點，但沒有偷拍被害女子，否認犯行。

    被害女子同行堂姊則稱，當時確實有看到張男在對面的咖啡廳拍攝；熱心的廖姓民眾證稱有目睹張男偷拍，當時自己有錄下影像。

    檢察官比對手機基地台及張男當時的衣著與交通工具，確認民眾拍到的偷拍狼衣物完全相符，認定他涉有重嫌，訊後依妨害性隱私及不實性影像罪將他起訴。

    此外，張男雖刪除手機內的偷拍影像，但仍為犯案工具，為避免其還原後散佈影像，依規定宣告沒收。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

