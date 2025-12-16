為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    前當鋪員工盜賣25名客戶個資至中國 錢沒拿到先判25罪

    2025/12/16 13:53 記者蔡清華／高雄報導
    前當舖員工偷客戶個資轉賣中國遭判刑。（示意圖，非新聞事件當舖，資料照）

    高雄市楊姓前當鋪員工，因工作之便取得25名客戶的身分證、存摺等個人資料，以每筆500元的代價透過中間人轉買給中國人士，但錢還沒拿到就吃上官司，橋頭地院依違共同犯非公務機關非法利用個人資料罪共25罪，各處徒刑4月，可上訴。

    判決指出，楊男因曾任職於當鋪，而取得25名客戶的身分證及存摺等個人資料，竟與蔡姓被告（由檢察官另行偵辦）合謀於2021年4月至7月間，將盜取的25件身分個資以LINE傳送予蔡，再由蔡販售傳送予姓名年籍不詳綽號「蕭老邪」的中國人士。

    被告楊男到案坦承犯行供稱：蔡向他表示，個人資料售予中國人士，是為了註冊「蝦皮購物網站」帳號，若註冊成功，每筆個人資料可獲得500元，但後來他一分錢也沒拿到。但起訴楊男的檢察官仍主張聲請沒收楊的犯罪所得1萬2500元。

    橋頭地院審理認為，被告任意提供他人個人資料予不詳之人，被告所為顯然欠缺法治觀念；並考量被告之犯罪手段、取得個人資料之數量、各被害人所受損害程度等情節，依違共同犯非公務機關非法利用個人資料罪，共25罪，各處徒刑4月，可易科罰金，全案待被告其他案件罪刑確定後 再核定應執行刑的罪刑 。

