    社會

    疑閃違停車與大貨車擦撞 女騎士倒地右腿遭輾斷

    2025/12/16 13:35 記者陸運鋒／新北報導
    曾婦騎機車行經新北中和景平路時，疑為了閃避違規停車的休旅車，與大貨車發生擦撞，曾婦倒地後又遭到大貨車輾過，造成右小腿斷肢。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市曾姓婦人今天上午10時許，騎機車行經中和區景平路時，疑似為了閃避違規停車的休旅車，與一旁駕駛大貨車的蘇姓男子發生擦撞，曾婦倒地後遭到大貨車輾過，造成右小腿斷肢，警消獲報趕抵，隨即將曾婦送往醫院救治，所幸沒有生命危險，事故原因仍有待釐清。

    中和警分局調查，68歲曾婦買完菜後準備返家，當時沿中和區景平路往新店方向行駛，但她疑為了閃避外側違規停在黃線的休旅車，因此將機車往左偏移，與36歲蘇男駕駛的大貨車發生擦撞，而曾婦倒地後，腿部遭到大貨車右後輪輾過，蘇男見狀後急忙停車報案。

    據知，警消趕抵現場時，發現曾女右小腿斷肢、左腿擦挫傷，隨即將其以及斷肢一併送往新店慈濟醫院急救，所幸意識清楚沒有生命危險，而蘇男沒有受傷。

    警方指出，2名駕駛酒測值均為0毫克，而張姓男子違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例開出600元以上1200元以下罰單，至於詳細事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步調查。

