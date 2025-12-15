為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    囂張！光天化日車停路旁吸毒 見警逃逸撞民宅

    2025/12/15 12:56 記者陳彥廷／屏東報導
    梁男使用喪屍煙彈後毒駕，竟波及民宅。（警方提供）

    屏東縣恆春分局昨天下午3時許獲報，指恆春鎮省北路段有人在車內施用毒品，員警查緝過程中梁姓毒蟲一見警靠近即馬上駕車逃逸，但吸食毒品後駕車的梁男已無法自我控制，最後竟撞上龍泉路旁1間民宅而無法動彈，警方見機即刻逮人。

    警方獲報，指1名40餘歲的男子在恆春省北路上的車內吸食毒品，行徑非常囂張，員警獲報隨即出動查緝，但梁男一見到警方跟隨，即加速逃逸，企圖甩開警方，而警方在後尾隨，犯嫌逃至龍泉路時不慎自撞路旁民宅，車頭毀損無法動彈，員警除查獲梁姓犯嫌為毒品案通緝犯外，並當場在車內起出喪屍煙彈1枚，隨即將其帶返偵辦。

    警方查緝過程中，還使用警政署新配發的緝毒利器「唾液毒品快篩試劑」對梁嫌實施檢測及毒駕觀測紀錄，也確認梁男確實有陽性反應，也對喪屍菸彈進行毒品初篩，警詢後認梁嫌涉有嫌疑，除將其依毒品通緝案解送屏東及高雄地檢署歸案，並將於檢驗機構出具檢測報告後，將其依持有毒品及公共危險（毒駕）罪嫌移送台灣屏東地方檢察署偵辦。

    員警指出，縱使梁男沒有使用喪屍煙彈的電子煙煙油，光是使用電子煙也違反《菸害防治法》，而喪屍煙彈只要一吸食就幾乎不可能開車，上路就是不定時炸彈，對他人的生命財產安全是重大威脅； 恆春分局分局長郭懷澤呼籲，近日國內發生數起因施用毒品駕駛造成傷亡案件，恆警將持續加強查緝，同時籲請民眾若發現可疑場所或行為，應立即向警方通報，共同打擊毒品犯罪，以維民眾生活環境安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    梁男使用喪屍煙彈後毒駕，全案依毒品罪移送。（警方提供）

