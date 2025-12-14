PASIWALI原住民族國際音樂節染毒 警首日查獲2件毒品、3件毒駕

PASIWALI原住民族國際音樂節台東森林公園嗨翻數萬人，台東警分局派刑警監控毒品流竄。（記者黃明堂翻攝）

PASIWALI原住民族國際音樂節昨天及今天在台東森林公園盛大登場，昨晚吸引國、內外樂迷逾7萬人嗨翻，台東警察分局則派警力在場內外維護秩序並監控毒品滲入，果然首日即查獲2件持有二級毒品案件，並查獲3人涉嫌毒駕，均依法查辦。

台東警察分局表示，本次音樂節適逢假日吸引大量人潮湧入，分局預先研擬「PASIWALI音樂節安全維護計畫」，除活動現場及周邊重要路口編排交通疏導警力，並結合義警協勤能量，共同執行人潮分流、停車引導及秩序維持。另於活動區域內、外加強巡邏查緝，防範竊盜、鬥毆及酒駕等案件發生，展現堅定的執法決心與親民服務精神。

經統計，活動首日查獲毒品案2件、毒品通緝犯1名、酒後駕車5件、毒駕3件、受理民眾遺失物15件，分局長陳宏平表示，為確保今天音樂節活動順利完成，警方仍會嚴正執法並加強會場安全維護及周邊交通疏導，呼籲參加民眾務必遵守法令規定、飲酒適量勿酒後駕車，並注意個人貴重及隨身物品保管，共同營造「零毒品、零酒駕、安全無虞」的音樂節環境。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

