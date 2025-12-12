為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    事不過三？高雄瑞豐夜市2女假鈔換真鈔 得逞2次後被識破

    2025/12/12 23:01 記者黃良傑／高雄報導
    高雄瑞豐夜市2女持道具鈔詐換真鈔，前2次得手，第三次被攤商識破報警。（民眾提供）

    高雄瑞豐夜市2女持道具鈔詐換真鈔，前2次得手，第三次被攤商識破報警。（民眾提供）

    高雄有2名女子涉持影視拍攝用的道具紙鈔，向瑞豐夜市攤商佯裝購物找零，用假鈔詐換真鈔，前2次未被識破，第三度再犯終被攤商老闆拆穿報警，警方到場查獲多張道具鈔，將2女依詐欺罪嫌移送法辦。

    鼓山分局今（12）日接受媒體採訪表示，警方於上月11日18時許獲報，在瑞豐夜市發生消費糾紛，龍華派出所員警迅速趕赴現場處理。

    經查，陳女（23歲）、謝女（35歲）2人持道具紙鈔，向攤商換取真鈔，並刻意挑選店家最忙碌時下手。她們先以真鈔購物，建立攤商信任，第二次、第三次拿出假鈔購買刈包、珍奶等食品。

    攤商告訴警方，一開始因夜市人多、忙得不可開交，並未注意有詐，直到第三次來消費時才驚覺有異，鼓山分局於現場查獲道具紙鈔4張，全案依詐欺罪嫌，將陳、謝2嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

    鼓山分局呼籲，民眾切勿心存僥倖，利用道具鈔票或假鈔進行不法行為，以免觸犯法律遭受嚴懲；攤商及民眾於交易收款時，務必仔細查驗，以防受騙。

