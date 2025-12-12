高雄貓舍賣2貓接連病死 業者持甩棍嗆飼主「上法院沒輸過」

高雄飼主因購買的2隻小貓接連死亡到店家理論，業者卻持甩棍嗆聲。（擷取自Threads）

有民眾在社群平台爆料，指花4萬2000元向高雄三民區某家貓舍買3個月大的小貓，不到2週就因呼吸道感染併發肺炎病死，店家以折扣價1萬4000元再賣給他第二隻，幾天後又因貓瘟病死，飼主與友人到店家理論，過程中，業者突然拿出甩棍並嗆上法院沒輸過，業者雖稱對方也有挑釁，但警方指甩棍為查禁之器械，將依法查辦。

飼主指出，購買2隻貓咪因肺炎、貓瘟不到2週就死亡，要談退款問題，與朋友一行4人到店裡並坐著等老闆到場，不料老闆一到場便摔了一支甩棍到桌上，接著拿合約指店家無違約、一切毫無責任，飼主指一開始拿到小貓便檢查出有「輕微呼吸道症狀」，老闆當時的說辭「只是小過敏打幾下噴嚏很正常」，以至於他們誤判貓咪的情況、沒有帶回治療，導致併發其他症狀死亡，而業者只願付3萬元退款，雙方溝通無進展。因此將老闆持甩棍影片及買貓及生病到死亡的過程PO上網，讓網友理論。

請繼續往下閱讀...

轄區警方指出，未接獲相關報案資料，不過從民眾上傳社群的業者手持甩棍影像，攜帶經主管機關公告查禁之器械，已違反社會秩序維護法第63條第1項第8款規定，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰；另民眾揮舞鋼（鐵）質伸縮甩棍致他人心生畏懼，已涉犯刑法恐嚇罪，將依法通知雙方到案釐清案情。

業者也指出，在簡訊聯絡過程中，遭到對方挑釁。（業者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法