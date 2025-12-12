為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    不滿家產分配不均 狠男放火燒老家8傷起訴

    2025/12/12 16:10 記者王定傳／台北報導
    陳嫌在新店老家縱火，造成8人受傷而被起訴。（資料照）

    63歲陳姓男子因不滿家產分配不均，且多次向家人要錢遭拒，今年8月間凌晨涉嫌把瓦斯罐、鋼珠、汽油放到汽車上，開車殺到老家小巷中引燃轎車縱火，造成8名住戶嗆傷，幸無生命危險，台北地檢署依公共危險及殺人未遂罪嫌起訴陳男。

    據了解，63歲陳嫌父親於2011年過世後，財產分配至母親及陳家4名兒子，而身為老二的陳嫌認為分配到的家產太少，多次向家人要錢遭拒而心生不滿犯案。

    檢警調查，陳嫌於8月25日凌晨，把瓦斯罐、鋼珠、汽油放到車上後座，開入母親及胞弟位在新店行政街巷子後引燃轎車，火勢瞬間延燒家人及鄰居住處共5戶，期間轎車還不斷發出爆炸聲響，當地居民紛紛逃出並致電119報案。

    消防局派遣各式救災救護車32輛及消防人員70人到場灌救，警消進入屋內救出8名嗆傷住戶，送醫救治後幸無大礙，另疏散17名住戶，火勢40分鐘左右控制、1個小時左右撲滅，燃燒面積約40平方公尺；檢警迅速鎖定曾有縱火記錄的陳嫌，一早將他逮捕，陳嫌坦承縱火行為，檢方調查後依公共危險及殺人未遂罪嫌起訴陳男。

