    宿舍裝「路由器」 色雇主竟偷拍女員工刮恥毛

    2025/12/11 23:31 記者王捷／台南報導
    羅姓負責人佯裝路由器，在女員工宿舍藏針孔偷拍，台南地院判刑5個月。（示意圖，記者王捷攝）

    盛泰機電公司羅姓負責人，以裝「路由器」為由，在公司宿舍藏針孔，長期錄下女員工房內刮恥毛等私密畫面，台南地院依未經同意攝錄性影像罪判羅男5個月，可易科罰金。

    羅姓負責人安排女員工住在公司2樓宿舍，2022年11月以裝設無線路由器為由進入房內，安裝一台外觀為路由器、內藏針孔攝影機與記憶卡的設備，暗中錄下女員工在房間內的非公開起居，畫面甚至拍到她剃除恥毛等私密影像。

    2023年間，羅姓負責人兩度趁女員工不在時，自行進入房內調整設備位置與角度，女員工雖覺得異常，直到2024年6月才發現路由器外觀怪異，拆開才看到內藏鏡頭與記憶卡，確認被偷拍私密畫面，報警後由警方扣得路由器與記憶卡，從中查出多段畫面。

    羅男辯稱，設備是向兄長借來，自己不知道有針孔攝影機，裝在女員工房內只是為改善宿舍收訊。法官比對兄長曾改裝的路由器，認為外觀與天線數量明顯不同，兄長也到庭證稱並非同一台，加上影像能完整拍到床面，否定羅男說詞，並指出即便在路由器與記憶卡上未驗出指紋，也不能因此排除他裝設操作。

    法官認為，羅男趁女員工不在房內時擅自進入女員工獨居空間，利用雇主身分侵害性隱私，造成被害人身心受創並影響工作與生活，未向對方道歉也未和解，犯後態度不佳，依未經同意無故攝錄性影像罪，判處有期徒刑5月，可易科罰金。

