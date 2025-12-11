12/11 今彩539頭獎開1注！800萬獎落新北

12月11日開獎的第114000299期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

12月11日開獎的第114000299期今彩539頭獎開出1注，由新北市三重區忠孝路二段138號的「天天中大獎彩券行」開出；第114000099期威力彩頭獎則摃龜。

第114000099期威力彩中獎號碼為「第一區：05、06、11、15、22、37，第二區：07」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共40注中獎，每注可得2萬元；伍獎共213注中獎，每注可得4000元；陸獎共1433注中獎，每注可得800元；柒獎共2622注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3985注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9499注中獎，每注可得100元；普獎共3萬929注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第114000299期今彩539中獎號碼為「02、06、17、25、26」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共207注中獎，每注可得2萬元；參獎共7295注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8168注中獎，每注可得50元。

第114000299期39樂合彩中獎號碼為「02、06、17、25、26」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共306注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬243注中獎，每注可得1125元。

第114000299期3星彩中獎號碼為「335」，壹獎共143注中獎，每注可得5000元。

第114000299期4星彩中獎號碼為「5647」，壹獎共61注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法