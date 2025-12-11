高雄男舉發爺爺公司逃漏稅 因為「她」檢舉獎金判繳回

男子因檢舉祖父經營公司涉嫌漏稅，獲得獎金後又被要求歸還，提起行政訴訟，被高雄高等行政法院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

高雄市民阿國（化名）檢舉祖父經營的公司涉嫌逃漏稅，獲得獎金5萬餘元後，卻被要求繳回，憤而打官司翻案；高雄高等行政法院認為舉發的資料，是其具有稅務人員身分的姑姑所提供，依法不能領取，判決其敗訴。

據了解，2022年3月間，阿國舉發祖父經營的公司涉嫌逃漏營業稅、營利事業所得稅及股東綜合所得稅等，經稅捐單位查證屬實後，依漏稅金額比例，核發5萬5407元檢舉獎金，後來又通知他繳回，因而不服提起行政訴訟。

原告阿國指稱，公司是祖父經營，後來因行動不便，由母親代為處理分帳業務及盈餘分配等工作，他並在其母忙碌時會代為幫忙，漏稅資料不是姑姑提供的。

被告某稅捐單位指出，阿國檢舉內容，由其3親等姑姑參加公司會議所提供，加上她當時又是稅務人員，依法不能領取獎金。

高高行簡易庭調查，依法，舉發人為稅務人員，或舉發人為執行稅賦查核人員之配偶或3親等以內親屬，依法不能領取獎金，經查阿國與姑姑為3親等關係，舉發時姑姑是稅務人員，判決稅捐單位勝訴，其不服上訴，被簡易上訴庭駁回並定讞。

據悉，阿國家人與公司之間有多項訴訟官司，現由法院審理中。

