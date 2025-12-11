為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    破「小熊維尼」假幣商車手案 嘉檢張建強打詐有功獲獎

    2025/12/11 16:15 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義地檢署檢察官張建強（右）獲頒新世代打擊詐欺犯罪特殊貢獻有功人員。（嘉義地檢署提供）

    嘉義地檢署檢察官張建強（右）獲頒新世代打擊詐欺犯罪特殊貢獻有功人員。（嘉義地檢署提供）

    嘉義地檢署檢察官張建強長期投入詐欺及洗錢犯罪偵查，曾破獲詐取近億元的「小熊維尼專業幣商」假幣商車手案，績效卓著，獲選今年新世代打擊詐欺犯罪特殊貢獻有功人員，今天在台灣高等檢察署南區新世代打擊詐欺策略行動2.0研習會中，由高檢署檢察長張斗輝頒獎表揚，肯定其打擊詐欺犯罪的卓越貢獻。

    知名加密貨幣交易品牌「量化王者」林姓負責人，曾稱要在加密貨幣市場建立安全可信環境，讓台灣的詐騙清零，卻涉與詐騙集團聯手詐騙全台，成立「小熊維尼專業幣商」LINE官方帳號，以假投資、假幣商手法詐欺、洗錢，全台有35名被害人，有4名被害人各受騙1000萬元，共詐得9743萬3656元。

    張建強偵辦「小熊維尼專業幣商」假幣商車手案，查獲該詐團透過LINE詐騙，假借投資泰達幣（USDT）名義，誘騙被害人購買並轉入指定錢包，實是詐欺現金的假幣商車手。

    今年9月該案偵查終結，張建強對詐團成員依加重詐欺、洗錢等罪提起公訴，具體求處3至9年徒刑，並保全犯罪所得追徵執行，向法院聲請扣押被告房屋、土地共4筆獲准，打擊南部地區大型詐欺洗錢組織，展現跨機關協同辦案成效。

    嘉義地檢署檢察長蔡宗熙表示，將持續嚴懲詐欺洗錢犯罪集團，落實具體求刑，查扣不法所得，實質填補被害人損失，也請民眾對於聲稱「保證獲利」、「輕鬆賺錢」的投資，提高警覺，避免被害。

    林男等人成立「小熊維尼專業幣商」官方LINE群組進行詐騙。（資料照）

    林男等人成立「小熊維尼專業幣商」官方LINE群組進行詐騙。（資料照）

    假幣商受害者交付大量現金。（資料照）

    假幣商受害者交付大量現金。（資料照）

