地面師結合詐團行不良貸款中介、抵押 逾3人受害、財損2400萬元

以王姓男子為首的不法集團，結合地政士、金主與廣告系統商，涉嫌接收遭假投資詐騙集團騙光存款的被害人，遂行協助不良貸款中介、抵押房產，收取百萬仲介費、高額代辦費、介紹費等，一步步榨光被害人資產，而過程中還特別持反詐文宣，提醒被害人有無受到詐騙，企圖規避刑責；刑事警察局偵七大隊第三隊今年9月、10月經三波查緝，共逮捕王等20人送辦，初步清查至少3人受害、財損2400萬元。

警方調查，假投資詐團投放臉書網路廣告假冒投資名人「謝士英老師」贈書活動及土地設定抵押貸款等訊息，吸引有投資興趣的民眾點擊加入投顧助理LINE帳號，導入詐團預先創立的假投資LINE群組，群組內各成員佯稱獲利豐厚、消息準確等各種話術，誘騙被害人加碼投注資金，下載註冊詐團冒名製作的證券APP，再以「投資僅能以面交或匯款方式入金」等說詞，誘騙被害人面交款項，待被害人欲取回投資獲利時，詐團則以各種理由推託並要求投入更多資金才能贖回本利。

部分被害人資產遭誘騙一空後，該詐團提議以不動產抵押借貸，便將被害人轉介至24歲王男的貸款仲介公司，由該公司找尋配合的陳姓女土地代書及黃姓金主，協助被害人所有房屋進行設定抵押借貸款項，續而派出面交車手收取遭詐款項。

王男等人協助仲介貸款抵押房產時，會刻意向被害人宣導反詐資訊，隨後王男收取百萬元仲介費，陳女收取5萬元代辦費與介紹金主費用，黃姓金主則收取近百分之20重利，一起瓜分被害人僅剩的資產；目前有3人出面報案，遭王等人行詐，其中1名60多歲的曾姓婦人被詐1600萬元最多。

另警方清查假投資詐團所製作的假證券APP資料，發現去年至今共有85人被該假投資詐團詐騙，財損高達逾4億元，當中1名女會計師被詐達4600萬元，不排除尚有其他不法集團配合該詐團榨光被害人資產，正持續擴大追查。

警方是受報案後，經長期蒐證，今年9月開始陸續執行三波查緝行動，共逮捕王男、陳女、黃姓金主，以及薛姓協助刊登詐騙廣告的系統商等20人送辦，查扣土地房屋貸款廣告單、貸款案件調查表、防詐教戰守則、犯案用手機及被害人房屋設定抵押資料等贓證物，組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

