因應多變治安挑戰 新店分局辦理新進人員專業訓練

課程內容包含法紀教育、婦幼案件實務訓練、監錄系統操作、防禦駕駛、交通違規執法與申訴案例等。（記者鄭景議翻攝）

為有效應對當前多變的治安挑戰，確保第一線同仁在執行公務時能更具專業性與安全性，新店分局近日積極規劃並執行一系列精實訓練，全面提升分局的執法品質與為民服務效能。新店分局長謝龍富指出，透過紮實訓練，讓同仁面對突發狀況時能沉著應對、依據法令果斷處置，不僅是保障市民的安全，更是對同仁執勤安全的負責任態度。

新店分局表示，今年迎來39名新血，為使員警能快速具備維護治安與交通的能力，分局集結了各領域的專業員警及教官擔任講師。

課程內容包含法紀教育、婦幼案件實務訓練、監錄系統操作、防禦駕駛、交通違規執法與申訴案例等，藉由經驗分享與傳承，讓新進同仁能在最短時間內掌握關鍵的專業技能與實務應對能力。

謝龍富強調，提升執法量能與品質，是分局的首要目標。透過紮實訓練，讓同仁面對突發狀況時，能沉著應對、依據法令果斷處置。新店分局將持續精進訓練內容，為所有市民提供更專業、更安全的警政服務。

