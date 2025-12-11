驚悚畫面曝光！台中OL撞飛兩騎士釀1死1傷 鞋子、機車碎片噴飛

事故現場一片狼藉，令人怵目驚心。（民眾提供）

台中市北屯區山西路與昌平路口昨晚發生一起轎車碰撞機車死亡車禍，造成1死1傷，從事故照片可見，路面散落大量機車殘骸、衣物、護具與個人物品，甚至連鞋子也噴飛數公尺外，警方封鎖現場蒐證，畫面中兩輛機車倒成一片，顯示撞擊力道極為猛烈，彷彿瞬間爆裂般四散，慘況怵目驚心。

事故發生於昨晚6時39分，36歲林姓女子當時駕駛轎車沿山西路行駛，疑下班趕回家途中搶快闖紅燈，直闖昌平路口，猛烈撞上兩名沿昌平路直行的江姓（62歲）與劉姓（49歲）騎士，撞擊當下，兩台機車被撞得翻覆滑行，江男整個人拋飛數公尺，重摔在地，倒地後完全無反應；劉男則倒臥在對向車道旁，頭盔與物品散落一地。

救護人員獲報到場時，江男已無生命跡象，現場急救後緊急送往中國附醫，但仍因重傷不治；劉男雖大量擦挫傷、行動困難，但保持清醒，送醫治療後無生命危險，警方對林女與劉男進行酒測，均無酒精反應；江男因傷勢過重無法檢測，警方依規報請檢察官相驗與採血。

從現場痕跡研判，事故發生後機車碎片散落至少十餘公尺，顯示轎車車速不低，加上時間點為晚間尖峰後的路口燈號切換時段，疑似因搶快未停下而釀禍。但確實肇事原仍需進一步鑑定釐清，警方今天報請檢方相驗，該案將依過失致死罪方向偵辦。

發生死亡車禍的路口。（民眾提供）

