為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「伴手禮」有詭！ 台女赴泰見「網戀」 回國竟成運毒工具

    2025/12/11 11:54 記者朱沛雄／桃園機場報導
    自曼谷入境的吳姓女子託運行李內夾藏30餘包第二級毒品大麻花，總重量達16.22公斤，市值初估逾新台幣3000萬元。（航警局提供）

    自曼谷入境的吳姓女子託運行李內夾藏30餘包第二級毒品大麻花，總重量達16.22公斤，市值初估逾新台幣3000萬元。（航警局提供）

    一名本國籍吳姓女子接受網戀對象招待赴泰國見面，不料沒見到網戀對象，卻被委託帶回伴手禮，入境桃園機場時被查獲行李箱內夾藏16.22公斤大麻花，航警調查後依毒品危害防制條例送桃檢偵辦起訴。航警表示，不排除有販毒集團專門利用愛情包裝欺騙女子運毒，將持續追查幕後集團及在台接應共犯。

    航警局刑警大隊偵二隊隊長陳博全表示，今年10月間，關務署臺北關與航警局安全檢查大隊在桃園機場第一航廈執行入境旅客託運行李X光檢查勤務時，發現自泰國曼谷入境的吳姓女子託運行李影像有異，經開箱查驗發現行李箱內夾藏30餘包第二級毒品大麻花，總重量達16.22公斤，市值初估逾新台幣3000萬元。

    航警調查，失業中的吳女供稱於社群軟體與年籍不詳的男子談起網戀，男子不但提出交往，更以提供國外工作機會為理由，提供機票旅宿邀吳女赴泰國曼谷見面。待吳女到泰國後，又稱因為工作無法見面，卻委託吳女帶伴手禮給台灣客戶，事成後願提供報酬。為愛赴泰國的吳女依指示攜帶裝著「伴手禮」行李箱回台，卻不知其中夾帶大量毒品，入境桃園機場時遭查獲。

    陳博全指出，吳女雖辯稱不知情，但航警局調查後依毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦，並於11月中旬起訴，不排除有販毒集團專門利用愛情包裝欺騙女子運毒，將持續追查幕後集團及在台接應共犯；運輸第二級毒品可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，航警局呼籲國人警惕網路交友的詐騙陷阱，切勿輕信不明人士提供的高薪或輕鬆國外工作機會，以免淪為毒梟犯罪工具。

    關務署臺北關與航警局安全檢查大隊於10月間查獲吳姓女子託運行李內夾藏30餘包大麻花。（航警局提供）

    關務署臺北關與航警局安全檢查大隊於10月間查獲吳姓女子託運行李內夾藏30餘包大麻花。（航警局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播