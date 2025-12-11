為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    買生基塔位可改運庇佑子孫？ 7旬婦險遭詐68萬元

    2025/12/11 12:00 記者王冠仁／台北報導
    警方與行員向老婦勸說。（記者王冠仁翻攝）

    警方與行員向老婦勸說。（記者王冠仁翻攝）

    台北市1名7旬歐姓老婦，某次在網路上看到生基塔位的廣告，她好奇點選，輾轉與1名「業務專員」互加手機通訊軟體。對方聲稱購買生基塔位可以改運、庇佑後代子孫，歐信以為真，隨即依對方所說跑到銀行，打算提領68萬元；幸虧行員與警方聯手勸阻，她這才發現自己上當、打消匯款念頭。

    北市警中正二分局今天公布這組詐騙集團的行騙話術，同時也呼籲民眾，接獲「生基位」或「靈骨塔」詐財相關訊息時，應提高警覺並冷靜求證，尤其切記遇有藉故請求交付款項情事，應撥打「165」反詐騙專線或「110」查證，慎防受騙上當，以確保財物安全。

    警方調查，7旬歐姓老婦先前在網路上看到1則生基塔位的廣告，她好奇點選，輾轉與1名「業務專員」互加通訊軟體好友。對方事後鼓吹她，購買生基塔位不僅可以提前規劃身後事，也可以改運，更可以庇佑後代子孫。

    歐信以為真，不久後就依對方所說，跑到住家附近的台灣銀行南門分行，打算提領68萬元，行員詢問她領款用途她卻交代不清，行員隨即通報警方。

    轄區員警到場後向歐耐心勸說，她這才說出實情，還說領錢是為了方便日後完成購買手續。員警發現，歐打算購買的生基塔位之公司，曾經發布公告，聲稱近來有許多詐騙集團假冒假藉公司名義以收購大量生基位來行騙；員警拿出過往相關詐騙新聞案例向她勸說，她這才發現自己落入「靈骨塔假買賣」詐騙陷阱，最終取消取款。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播