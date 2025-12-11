為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    離職員工惡搞老闆 訂21個便當送醫院再棄單

    2025/12/11 09:56 記者黃佳琳／高雄報導
    鳳山某便當店遭惡意棄單21個便當，老闆報警揪出前員工惡搞。（翻攝便當店臉書粉專）

    鳳山某便當店遭惡意棄單21個便當，老闆報警揪出前員工惡搞。（翻攝便當店臉書粉專）

    曾姓女子在便當店工作時，疑與潘姓老闆相處不睦，離職後懷恨在心，竟假冒醫院人員訂購21個便當，等外送人員將便當送到醫院後，再關機惡意棄單，老闆不甘損失報警，警方循線揪出曾女送辦，法官依詐欺罪判罰她5千元，得易服勞役。

    判決指出，潘姓女子在鳳山經營便當店，因物美價廉又主打健康，曾獲高市衛生局健康盒餐推薦；去年2月，曾姓女員工疑與潘姓老闆相處不睦，從便當店離職後一直懷恨在心，同年8月，她打電話到店裡，訂購21個120元的便當，並指定送到高雄長庚兒童醫院大門。

    當外送人員將便當送到醫院門口時，曾女將手機關機，外送員找不到人，只好把便當帶回店裡；由於便當「來回奔波」已過了最佳賞味期，老闆無法再賣給其他客人，只能狠心丟掉，老闆不甘損失，報警希望能揪出惡作劇的人。

    警方獲報後，根據訂購者的電話，循線找到曾女，但曾女卻否認犯行，辯稱電話門號雖然是她申辦的，是因為網友要來台灣，才會幫他申辦門號，申辦後就隨手把SIM卡放在佛桌上，後續對方沒有要來，就把門號丟掉了。

    不過，檢警查出，訂購便當的發話基地台就在曾女前鎮住處附近，因此不採信她的說詞，依法起訴後，高雄地方法院審理時，曾女改口坦承犯行，並希望能與潘姓老闆和解，法官將案件移往調解庭，但老闆不原諒她缺席，因此曾女被依詐術致人損害財產罪判罰5千元，得易服勞役，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播