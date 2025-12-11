狂打206通電話騷擾柯建銘 男違反個資法被起訴

陳姓男子取得立法院通訊錄，不斷打給柯建銘總計206通。（資料照）

陳姓男子去年從不詳管道取得立法院第9屆立法委員行動電話通訊錄，因而得知民進黨立委柯建銘的手機號碼，竟從7月16日至今年6月間以母親、胞姊手機不斷打給柯總計206通，台北地檢署今日依違反個人資料保護法、刑法強制罪嫌起訴陳嫌。

至於另名陳姓網友打電話至柯建銘辦公室，恐嚇柯的戴姓國會助理要送柯「入塔」，「趕快派幾百個員警駐守柯過去在新竹牙醫執業的地方」，被控涉嫌恐嚇罪，但檢察官認為依據對話譯文，並發現陳男未明顯有具體惡意告知或其他疑似恐嚇言行，予不起訴處分。

檢方調查，從事房地產業的陳姓男子，因對柯建銘言行不滿，去年取得立委行動電話通訊錄後，自去年7月16日上午5時42分至11月20日上午9時16分，以母親電話打57通騷擾電話給柯。去年7月16日上午5時47分至今年3月14日下午2時48分，以母親電話打83通騷擾電話給柯，嚴重干擾柯生活及使用手機自由。

警方獲報，於今年3月22日、4月8日對陳男製作筆錄後，仍繼續自今年5月15日下午4時39分至6月6日凌晨3時11分，以母親電話打38通電話騷擾柯，另於今年6月4日凌晨1時22分至2時11分，再以母親電話打17通電話騷擾柯。

