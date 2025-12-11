為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    一顆都不能少！2泰女體內藏105顆海洛因 耗費10多小時排出

    2025/12/11 09:50 記者張軒哲／台中報導
    泰籍女子體內夾藏大大小小毒品。（海巡署提供）

    一顆都不能少！海巡署偵防分署台中查緝隊於8月初接獲人體運毒情資，9月7日在高雄小港機場查獲2名泰國籍女子，以人體夾帶及吞食方式走私海洛因，據了解，海洛因純度高達79％，萬一保險套不慎破裂，毒品被人體吸收，會當場斃命，兩人在警方戒護下，在醫院耗時10多個小時，順利排出105顆大大小小的毒品，眾人鬆了一口氣。

    海巡署今日指出，兩名女子在曼谷透過吞食跟塞肛門方式藏毒，分別吞食或塞入54顆2百多克與61顆3百多克毒品，她們要清楚記得數字，抵台後要儘快排出毒品，一顆都不能少。

    兩人事跡敗露，在小港醫院透過灌腸跟吞瀉藥方式，前後排泄10多次，數量一度短少，大家都很緊張，當排泄出最後一顆時，共耗時10多小時，順利取出所有毒品，眾人鬆了一口氣，但兩女面對重刑審判，恐在台服刑10年以上才能返鄉。

    相關新聞：空中飛人運毒！2泰國女子吞食、塞肛門走私海洛因被攔截

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    泰籍女子在醫院耗費10多小時，才順利排泄出毒品。（海巡署提供）

