    社會

    疑逆光釀禍！ 台中大坑不到30秒連2撞3傷

    2025/12/10 17:08 記者許國楨／台中報導
    機車雙載女大生疑逆光擦撞路邊小貨車。（民眾提供）

    機車雙載女大生疑逆光擦撞路邊小貨車。（民眾提供）

    台中市大坑地區近日發生一起驚悚連環車禍，疑因逆光造成駕駛視線嚴重受阻，短短不到30秒連續2起追撞事故，造成2名騎機車雙載女大生，及1名好心協助的商家闆娘受傷，所幸經送醫均無生命危險，消息曝光後也引發網友熱烈討論，許多人直呼「遇逆光像短暫失明，真的很可怕」。

    經查，事故發生於8日下午4點多，20歲簡姓女大生騎機車載著同齡林姓同學，兩人剛下課準備返家沿北屯區廍子路南向行駛時，途中因午後陽光正斜射而下，疑因逆光簡女一時看不清前方情況，不慎擦撞停在路邊的一輛小貨車車斗，導致連人帶機車當場倒地。

    此時，附近商家51歲郭姓女老闆聽到巨響，立刻放下生意衝出來協助，她先詢問兩名女學生狀況，再將機車扶起，並提醒她們到路旁休息，避免站在車道上，不料善意的舉動第二起事故卻瞬間發生，65歲的林姓男子駕駛廂型車從後方接近，同樣疑受到逆光影響，完全沒看到眼前倒地機車與3位民眾直接追撞上去。

    「二度撞擊」造成兩名女學生傷勢較嚴重，其中一人門牙斷裂，另一人下半身麻痛，郭女則身上多處擦挫傷，3人隨即緊急送醫，所幸均無生命危險，經酒測相關駕駛與騎士均無酒駕情事，至於詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析釐清。

    廂型車同樣疑因逆光追撞3人，所幸均無生命危險。（民眾提供）

    廂型車同樣疑因逆光追撞3人，所幸均無生命危險。（民眾提供）

