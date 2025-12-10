為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄檳榔攤老闆娘遭刺死 大女兒看完遺體後一度腿軟

    2025/12/10 15:58 記者許麗娟／高雄報導
    死者王婦家屬至殯儀館認屍。（記者許麗娟攝）

    高雄市鳳山區光遠路1家檳榔攤今（10）日上午7點半左右發生凶殺命案，老闆娘王姓婦人（68歲）遭呂姓男子持刀狠刺，送醫不治，下午遺體在高雄市立殯儀館相驗，死者2名女兒和弟弟到場，大女兒看完遺體出來後一度腿軟，而鄰居聽見王婦喊救命去查看時，也拍到凶嫌持刀行凶後的畫面。

    這起凶殺案疑似檳榔攤老闆娘的兒子林男（42歲）與凶嫌呂男（46歲）有3萬元債務糾紛，外傳呂男轉向林男母親王婦追討債務不成，憤而持刀行凶，但下午在殯儀館，卻有失聯的林男友人出面爆料，指2人的債務糾紛為呂男因案交保的交保金，是王婦兒子幫忙付的，應該是呂男欠林男錢，不滿呂男反指是林男欠債。

    凶案發生時，鄰居聽聞王婦大喊救命，前往檳榔攤查看發生何事，赫見王婦渾身是血，呂男一手持水果刀、一手抓住王婦頭髮，對王婦飆罵三字經，威脅「還不交錢出來？」王婦雙腿發軟倒地，已經奄奄一息，看見王婦鄰居時立即閃離，但也很快落網，而王婦送醫時失去生命跡象，於上午9點50分宣告不治。

    下午王婦遺體相驗，王婦的兒子因案仍未現身，只有2名女兒和王婦弟弟等家屬到場，家屬見媒體並未發聲。遺體預計12日上午再行解剖複驗。

    鑑識人員帶證物到殯儀館配合檢察官相驗。（記者許麗娟攝）

    鄰居聽見王婦喊救命前往查看時，拍到凶嫌持刀面露凶光的身影。（民眾提供）

