中油三接檢舉案有詭？皇昌營造按鈴申告 控禿鷹集團勾結抹黑

皇昌營造公司執行長林明照今赴台北地檢署提告。（記者吳昇儒攝）

台灣中油第三座液化天然氣接收站（三接），在辦理第二階段「觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程」時，遭檢舉有高層要求廠商墊高逾百億預算。檢廉日前發動搜索，約談13人後，均諭知請回。皇昌營造公司不滿遭到影射大賺百億，認為是有心人士透過媒體報導，想打擊公司商譽，影響股價及四接投標結果，今赴台北地檢署提告。

皇昌營造執行長林明照表示，近日部分媒體報導，中油觀塘液化天然氣接收站三接第二期工程疑似有官商勾結的情形，且文章內容內多次若有似無影射到皇昌（2543）公司；而媒體報導前，沒有進行求證及平衡報導，且內容與事實相距甚大，造成民眾對公司誤解，因不想讓操控整件事的不法之徒得逞，特別到台北地檢署按鈴申告。

請繼續往下閱讀...

皇昌營造認為，不肖業者結合禿鷹集團做不實的報導，目的是操控股價，獲取不當的利益。此外，爆料時機點也極為敏感，爆料後的7天，碰巧就是「台電四接工程」開標日子，選在開標前一周爆料，並誇大不實內容，供媒體做報導，引導四接的評審委員，沒有辦法行使公平公正的評審程序，企圖使公司不得標，意圖十分明顯，因此特別到地檢署提出營造業法、證券交易法、政府採購法等告訴。

皇昌公司發出的新聞稿中指出，該公司為國內上市公司，財務報表經會計師事務所查核完竣，絕無大賺百億情事，且報導中沉箱破損之事，是因海浪起伏導致相互撞擊造成破損，經鑑定後結果顯示沉箱結構良好，無豆腐渣情形。

據悉，檢廉針對中油三接檢舉案組成專案小組，為保全證據於12月2日發動搜索約談，並以被告身分傳喚世曦前董事長施義芳、港灣工程部高階主管張欽森、及張的部屬港灣工程部經理陳建中等人到案，但最終均諭知請回。皇昌為相關施作廠商，也是專案小組調查對象之一，但目前並未列為被告。

皇昌營造公司執行長林明照（中）今赴台北地檢署提告。（記者吳昇儒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法