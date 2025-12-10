逛北車遇強迫推銷「險被拿走千元鈔」 他嚇壞反塞500元逃離

台北車站周邊人潮眾多，過去就曾發生多起不肖人士或犯罪集團，以求學、創業、換零錢、家境困難等藉口，向路過民眾進行「強迫推銷」。（資料照）

台北車站周邊人潮眾多，過去就曾發生多起不肖人士或犯罪集團，以求學、創業、換零錢、家境困難等藉口，向路過民眾進行「強迫推銷」。有男網友透露，自己日前去逛北車地下街，遇到陌生人以抽卡方式對他「強迫推銷」，對方還朝他錢包伸手企圖拿走千元大鈔，讓他嚇得反塞1張鈔票逃離現場，該文一出，引發全網譁然。

這名男網友在Dcard以「台北車站被強迫推銷！對方還直接伸手進我錢包差點拿走千鈔」為題發文，透露自己去北車地下街逛街，期間有一名男子靠近他，並拿出整疊卡片攤開在他眼前，接著以古怪的笑容朝他說︰「你好～選1張喜歡的」，而自己當下並未多想，按照對方指示隨手挑1張，結果對方竟做出讓他心有餘悸的恐怖舉動。

請繼續往下閱讀...

原PO回憶，當他挑出1張卡片後，那名男子突然將卡片硬塞到他手裡，並聲稱自己在這裡打工、支持一下「隨便給多少都行」，他見狀覺得有些可憐，掏出錢包想翻10、20元的零錢給對方，未料男子竟回︰「我不收零錢啦，你有百鈔嗎？」，甚至主動靠近他看他的錢包的內部，發現裡面有千元大鈔後，還試圖直接伸手拿走。

原PO被這名男子的誇張舉動嚇到，用手死死壓住錢包往後退，但對方仍持續糾纏，他在情急之下塞了一張500元給他，就趕緊逃離現場。原PO事後檢查被強塞的卡片，推估市價可能只值20元，氣得直呼︰「這已經不是推銷，而是搶錢包+恐嚇吧？」，並補充男子年約20至30歲、身高170多公分、鬍子很亂沒修，呼籲逛北車的民眾多加留意。

文章曝光後，湧入大批網友議論，並分享在台北市其他熱門觀光景點遇到類似情況，「我上禮拜也在北車大廳遇到」、「之前南港展覽館遇過，直接給個10元打發走」、「以前在西門某間連鎖店上班，每天都會看他們在門口附近徘徊賣愛心筆」、「我前幾個禮拜才在士林捷運站遇到，用送的名義塞我一張卡，覺得是另類的被搶劫」、「那個應該是團伙喔，我在板橋那也有遇過，一開始是一群人聚在一起，後來才分開的」。

根據台灣《社會秩序維護法》第68條第3款規定，「強買、強賣物品或強索財務者」，違者可處3日以下拘留或新台幣1萬2千元以下罰鍰。另外，若以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利，或是施用詐術使人陷於錯誤而交付財物，均有可能違反《刑法》第304條（強制罪）與第339條（詐欺罪）。

相關新聞請見：

街頭強迫推銷 小心被送進警局查辦

台北車站再現強迫推銷犯罪集團 5個月不法獲利30萬元

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法