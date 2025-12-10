中市議員批多起案件判決後才遭揭露要凍結宣傳費 警局長：偵查不公開

民進黨議員陳俞融（左）、陳淑華（右）批警察局重大刑案蓋牌。（記者蘇金鳳攝）

台中市議會今天進行2026年市府總預算二讀會，民進黨市議員陳俞融、陳淑華痛批，近來屢屢發生重大治安事件發生，但警察局卻一再蓋牌，導致案發地點附近市民額外承受不必要的治安風險，要求全數凍結警察局公共關係室及警察局「媒體及宣傳費用」，直至提出具體執行方案後解凍；民眾黨議員江和樹則表示，偵查本來就不公開，反對凍結。

警察局長吳敬局表示，「沒有所謂的蓋牌」，警方對任何刑案的偵辦，就是有人違法去抓，查緝到案才是警方的職責，其次就是法務部訂定偵查不公開辦法是法律，必須要遵守；此外，監察院已提出糾正，指檢警調老是違反偵查不公開，警方必須要受到相關法令的限制。

議員陳俞融指出，去年6月2日台中發生富商入室搶劫殺人案，直到今年11月案發超過一年多，民眾才從媒體得知，今年7月6日西屯區社區前發生兩名男子持空氣槍、開山刀抵住被害人頭頸，搶走1061萬元現金的巨額搶劫案，直到12月初、案發近5個月後才曝光，今年10月10日西屯親子泳池發生歹徒持槍威脅孩童與教練，警察局又是選擇隱匿，三件重大刑事案件警察選擇蓋牌不公開，不公布相關治安警訊，將會讓案發地點附近市民承受不必要的治安風險。

陳俞融要求全數凍結警察局公共關係室明年度編列預算預算數104萬9000元，及警察局115年度編列「媒體及宣傳費用」預算369萬7000元，直到提出具體執行方案後始得動支。

議員陳淑華則指出，市民並未要警局公布偵辦案件進度及偵查內容，更沒有要公布個資，僅僅要讓民眾有知的權利，了解治安事件發生及風險，這有那麼難嗎？只彰顯市府越掩蓋代表盧秀燕對治安越心虛。

民眾黨議員江和樹表示，反對凍結警局宣傳費。（記者蘇金鳳攝）

