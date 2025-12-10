消防與海巡攜手合作 強化水域搜救及緊急應變能力

消防署長蕭煥章（左）與海巡署長張忠龍（右）簽署合作協議。（消防署提供）

為強化台灣水域安全與災害應變能力，消防署長蕭煥章與海巡署長張忠龍，於今（10）日在海巡署教育訓練測考中心舉行合作協議簽署儀式，未來雙方在水域救生、公共安全潛水、無人機應用、緊急救護等4大面向展開深度合作，建立教育訓練交流平台。

張忠龍指出，隨著國人親海意識提升及參與水域活動頻率增加，岸際救援的需求逐年提升，海巡署與消防署經過數月的緊密協調，今日正式宣布將以平等互惠、資源共享的合作模式，相互提供訓練師資、場地及裝備支援，進一步提升訓練的效率與效果，實現雙贏的局面。

蕭煥章表示，此次合作的核心目標，是全面提升消防人員的水域專業技能與應變能力，強化緊急救援效率和醫療品質，雙方將共同推動水域救生、岸際救援與公共安全潛水訓練，透過交換專業知識和實戰經驗，有效提升人員在不同水域環境下的救援與應變能力。

蕭煥章指出，科技應用方面也涵蓋遙控無人機的技術交流與應用，將無人機用於空域偵察、災情評估及物資投遞，藉此縮短搜救時間並降低人員風險，此外，合作協議也將專注於提升緊急救護品質，由消防署提供最新的創傷救護、大量傷患處置及急診前照護訓練，確保在離島及偏遠地區的海巡署第一線人員，能即時提供有效的醫療處置，最大化保障傷患的存活率。

蕭煥章說，在簽訂合作協議後，雙方將共享過去的災害數據、案例分析與研究成果，例如海難、溺水或暴雨淹水等資料，藉由共同分析研究，雙方能找出潛在的危險區域並制定預防性策略，有效整合政府資源，提升災害應變效率。

消防及海巡未來在水域救生、公共安全潛水、無人機應用、緊急救護等4大面向展開深度合作。（消防署提供）

