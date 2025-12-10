挑同棟大樓連兩天上門行竊 大台北闖空門慣竊落網

詹男搜刮店內財物。（記者姚岳宏翻攝）

台北市松江路一棟大樓上月接連發生竊案，小偷先在深夜潛入已打烊的2樓日本料理店，偷走店內現金，警方獲報尚在清查時，沒想到隔天差不多同一時間，小偷再度潛入同棟大樓3樓的醫美診所，偷走店內現金5萬元，警方循線追查，發現甫出獄的48歲詹姓慣竊涉有重嫌，前往萬華西園路逮人，雖搜出作案安全帽及衣物，但現金卻都被詹嫌花用殆盡。

據了解，慣竊詹男曾因竊盜案入獄，上月初甫出獄即重操舊業，一再在大台北地區闖空門行竊，詹嫌被逮後，受害的北市其他分局派出所，甚至連宜蘭縣警局都派人來清查他涉及的轄區竊案。

請繼續往下閱讀...

中山警分局民權一派出所上月15日接獲蕭姓民眾報案，稱其返回店面時，發現門鎖遭破壞，經清點共計損失新台幣2000元，警方於11月16日再度接獲同址3樓陳姓民眾報案表示門鎖遭破壞，損失現金五萬餘元。

經專案小組調閱周遭監視器，發現身著黑衣男子凌晨2時許，將機車停放在案發地點周邊監視器死角，徒步至案發地點，另經比對監視器，2案竊嫌身形及走路方式相似，經交叉比對，確認身分為詹男，其犯行偷遍雙北多處地點，案經中山分局、中正一分局與北市刑警大隊肅竊組成立專案小組，本月前往北市萬華區拘捕詹男到案，詢後依加重竊盜罪移送台北地檢署偵辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法