    社會

    男欠債被打成植物人 債主得賠1383萬元

    2025/12/10 10:39 記者黃佳琳／高雄報導
    王姓男子拿拖鞋把人打成植物人，除了要關5年還得賠1383萬元。示意圖。（記者黃佳琳攝）

    王姓男子拿拖鞋把人打成植物人，除了要關5年還得賠1383萬元。示意圖。（記者黃佳琳攝）

    吳姓男子欠債不還，王姓債主要錢不成，拿拖鞋把吳男打倒在地，吳男的頭部撞到，送醫後變成植物人，吳男除被法官依重傷罪判刑5年外，吳的家屬提告索賠千萬元，法官計算吳男尚有27年餘命，尿布、看護等費用加一加後，判吳男應賠1383萬餘元。

    判決指出，2023年9月1日凌晨，王姓男子跑到吳男位於小港區的住處討債，吳男把王男帶往家旁的無名巷內商談，結果雙方一言不合大打出手，吳男摔到在地後撞到後腦，王男拿拖鞋持續攻擊他的頭部，腳也跟著一起踹他的胸部、腹部及下體，吳男求饒，王男停手後，吳喊自己頭很暈，被王男拖回家休息。

    兩人回到吳家後，吳男開始嘔吐，王男見狀趕緊將他送醫，但吳男因急性外傷性顱內出血，到院後昏迷，迄今仍未醒來，已呈植物人狀態；家屬不滿報警，高雄地方法院審理時，王男坦承犯行，被法官依傷害致重傷罪判刑5年。

    家屬認為，王男為了討債下手不知輕重，造成吳男變成植物人狀態，癱在床上無法咀嚼，只能以奶水餵食，提告索賠千萬元；法官審理後，函詢醫院得知，依現今醫學技術及臨床經驗，吳男所受傷害不太可能再經治療（如高壓氧、幹細胞治療）或復建而有再進一步康復至意識清醒狀態，因此依他的餘命尚有27年計算，尿布、看護等費用加上喪失勞動能力的財損、家屬的精神慰撫金等，判王男應賠應賠1383萬餘元，可上訴。

