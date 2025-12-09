為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    誤信投資期貨平台話術 竹縣女破財375萬

    2025/12/09 23:32 記者蔡彰盛／新竹報導
    誤信投資期貨平台陷阱，竹縣女遭詐375萬，新竹地院將車手判刑。（記者蔡彰盛攝）

    誤信投資期貨平台陷阱，竹縣女遭詐375萬，新竹地院將車手判刑。（記者蔡彰盛攝）

    新竹縣陳姓女子聽信詐騙集團話術，以為可在期貨交易平台投資獲利，結果被騙走375萬元，事後歹徒又騙她須再拿出101萬元稅金才能出金，陳女報警當場逮捕取款車手邱男，新竹地院依詐欺未遂罪判刑。

    法官調查，邱德祥於9月加入詐欺集團組織，擔任面交詐欺款項車手工作，每次面交成功可獲取1500元報酬。詐團5月25日與陳女聯繫，訛稱可於期貨交易平台投資獲利，致陳女陸續匯款、交付合計375萬元給詐欺集團不詳成員。

    事後詐欺集團繼續向陳女訛稱，需支付稅金才可以出金，陳女察覺有異而報警處理，並配合警方調查，而與該詐欺集團相約於9月22日，在新竹縣便利商店面交投資款項101萬元。

    邱德祥依詐團指示，假冒幣商專員前往與陳女面交投資款項，而欲以此方式隱匿詐欺犯罪所得來源及去向時，旋遭在場埋伏警方當場逮捕而未遂。

    法官審酌被告不循正當途徑獲取財物，參與本案詐欺犯罪集團擔任取款交款車手，手法係利用一般民眾對於交易秩序之信賴，施以各種話術而取得財物，並洗錢掩飾或隱匿詐欺贓款，嚴重影響社會治安、交易秩序，最後依三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑8月。

