警所報案繳不起水電費 遲緩婦養2身障兒最怕女兒知道

吳姓身障婦人到警所報案沒錢繳水電，急喊不要通知女兒，警方與里長追查後，才知道她獨力扶養兩個身心障礙兒子。（記者王捷攝）

吳姓婦人約2年前到警所，遲緩稱家裡沒錢繳水電，警員跟她說沒錢可找家人、社會局幫忙，她很著急但話又說不快，拜託警方不要通知女兒，讓警方意外發現反應遲緩的吳婦，要養兩位身心障礙的兒子，在艱難的環境中努力活著。

60多歲的吳婦有兩個兒子，一位女兒，丈夫過世了，靠做家庭代工維生。警察執勤時，常見民眾用各種理由到派出所向警員「借錢」，原本以為吳婦也一樣，在轉向里長了解狀況後，才知道吳婦與兒子是真的弱勢。

警方調查，吳婦大兒子從小發展遲緩，但沒有申請身心障礙證明，疑似在當兵時曾被欺負，退伍病情更嚴重，無法勝任多數工作，只能到加油站打工，後來又因被詐欺集團利用，將帳戶提供給對方，被認定是共犯，入監服刑數月，出獄病情惡化；二兒子長期住在精神療養院，家計、房租全靠吳婦。

里長說，吳婦的女兒很早就到外地工作，她覺得女兒為這個家已經付出夠多，不該再被拖累人生，因此連女兒近況也不敢多問，也因為她與兒子、女兒都有工作能力，無法通過低收入戶審核。

里長拜託附近國小請吳婦中午去擔任導護媽媽，順便讓她把營養午餐打包回家，社會局也有提供協助，但吳婦覺得，自己還能過日子，平常社會局與地方都有幫忙，但她最放不下的，始終是未來仍需照顧的子女。

