為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    警所報案繳不起水電費 遲緩婦養2身障兒最怕女兒知道

    2025/12/09 21:57 記者王捷／台南報導
    吳姓身障婦人到警所報案沒錢繳水電，急喊不要通知女兒，警方與里長追查後，才知道她獨力扶養兩個身心障礙兒子。（記者王捷攝）

    吳姓身障婦人到警所報案沒錢繳水電，急喊不要通知女兒，警方與里長追查後，才知道她獨力扶養兩個身心障礙兒子。（記者王捷攝）

    吳姓婦人約2年前到警所，遲緩稱家裡沒錢繳水電，警員跟她說沒錢可找家人、社會局幫忙，她很著急但話又說不快，拜託警方不要通知女兒，讓警方意外發現反應遲緩的吳婦，要養兩位身心障礙的兒子，在艱難的環境中努力活著。

    60多歲的吳婦有兩個兒子，一位女兒，丈夫過世了，靠做家庭代工維生。警察執勤時，常見民眾用各種理由到派出所向警員「借錢」，原本以為吳婦也一樣，在轉向里長了解狀況後，才知道吳婦與兒子是真的弱勢。

    警方調查，吳婦大兒子從小發展遲緩，但沒有申請身心障礙證明，疑似在當兵時曾被欺負，退伍病情更嚴重，無法勝任多數工作，只能到加油站打工，後來又因被詐欺集團利用，將帳戶提供給對方，被認定是共犯，入監服刑數月，出獄病情惡化；二兒子長期住在精神療養院，家計、房租全靠吳婦。

    里長說，吳婦的女兒很早就到外地工作，她覺得女兒為這個家已經付出夠多，不該再被拖累人生，因此連女兒近況也不敢多問，也因為她與兒子、女兒都有工作能力，無法通過低收入戶審核。

    里長拜託附近國小請吳婦中午去擔任導護媽媽，順便讓她把營養午餐打包回家，社會局也有提供協助，但吳婦覺得，自己還能過日子，平常社會局與地方都有幫忙，但她最放不下的，始終是未來仍需照顧的子女。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播