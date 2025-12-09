「仙塔律師」才嗆檢誘導認罪！ 洗錢、洩密罪全都認了拚減刑

相較李女一直以來的堅決不認罪，上次開庭才批評檢察官「誘導認罪」的強硬態度，剛不僅對於檢方起訴洗錢、洩密罪嫌全數坦承，亦稱願意繳回犯罪所得，減刑意圖明顯。（翻攝自仙塔律師臉書）

檢警偵辦「鉅新匯」靈骨塔詐騙集團1.6億元案件，查出網紅「仙塔律師」李宜諪涉嫌與另2名律師分頭洩密、協助脫產及串證，台北地檢署依相關罪嫌求處1年徒刑。台北地方法院今再開庭審理，不過相較李女一直以來的堅決不認罪，上次開庭才批評檢察官「誘導認罪」的強硬態度，剛不僅對於檢方起訴洗錢、洩密罪嫌全數坦承，亦稱願意繳回犯罪所得，減刑意圖明顯。

全案起於，檢警今年4月23日收網行動，聲押集團主嫌吳芳儀獲准後，陸續發現李宜諪、趙浩程、蔡沅諭等3名律師以專業身分探取偵查資訊，並指導涉案人脫罪、脫產。趙浩程甚至通知吳女友人陳永山，將吳女的BMW名車過戶至其名下，且在偵查前教導以「買賣交易」說法卸責。

北檢依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪起訴鉅新匯公司負責人王助彰、情侶檔吳芳儀與呂英菖等15人，包括3名律師。該集團鎖定持有塔位的高齡者下手，假稱購買塔位、可節稅，哄騙被害人交出權狀，由假代書辦理抵押貸款後取走貸款，債務由被害人承擔，至少6名長者受害，詐騙金額逾1.6億元。

11月庭訊時，李宜諪仍否認犯罪，辯稱吳女的豪車在她通知陳男前即已過戶，其行為「無效幫助」，並表示僅出於善意提醒注意事項，且車輛是否以犯罪所得購買亦有爭議。

她當時強調，吳芳儀遭羈押禁見屬公開訊息，非偵查機密，並無洩密或幫助洗錢之主觀犯意；辯護律師補充，李女傳送「羈押情形」與詢問身分的簡訊屬律師日常工作，不構成洩密。

不過，今庭訊中，辯護律師表示，李女於偵查及審理期間均坦承犯行，並願意繳回因受聘代理吳女而取得的報酬，請求依洗錢防制法減刑。律師說，李女首次與同案共犯陳永山接觸時透露偵查訊息，是基於陳男與吳女交情良好，希望取得資訊以利辯護，並非意圖妨礙偵查。

律師另在庭上撤回先前聲請調閱偵訊筆錄及所有證據申請，包括證人訊問與法律鑑定等，並表示對各項證據能力均不爭執。庭後媒體追問為何放棄證據調查時，李女僅簡短回應：「法律見解的部分，就尊重法院判定。」針對其餘問題則未再回答。

