為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    廟會不平靜！通緝犯「衝撞拒捕」 警壓制上銬查獲毒品

    2025/12/09 10:32 記者蔡宗憲／屏東報導
    通緝犯「衝撞拒捕」，警壓制上銬發現毒品。（警方提供）

    通緝犯「衝撞拒捕」，警壓制上銬發現毒品。（警方提供）

    屏東新園地區的年度廟會遶境活動，向來是地方盛事，但人潮洶湧之際，也成了治安死角！東港警分局執行勤務時，驚傳逮捕通緝犯的「全武行」戲碼，警方成功壓制後，更意外查獲毒品，讓這場宗教慶典蒙上一層治安陰影。

    東港分局警方指出，7日晚間8時40分許，正當遶境隊伍熱鬧行經市區、鞭炮聲不絕於耳時，員警在執行維安的眼尖發現一名在人群中穿梭的男子身形可疑，經查證身分，赫然確認他是轄區內遭通緝的詐欺犯許男。

    這名年僅18歲的許嫌在警方上前盤查逮捕時，竟仗著廟會人潮企圖「衝撞拒捕」脫逃，現場一度混亂。所幸東港警方成功壓制並上銬，過程驚險引發圍觀。在制伏過程中，警方為求慎重，對許嫌搜身，竟在許嫌的口袋內查獲疑似二級毒品安非他命的殘渣袋。許嫌不僅因詐欺案被通緝，還涉嫌持有毒品。警方訊後，將許嫌送往屏東地檢署。

    警方強調，廟會慶典原是淨化人心、安定社會的活動，但往往因人潮複雜，成為不肖份子藏匿或滋事的溫床。這次成功逮捕通緝犯並起出毒品，再次凸顯警方對廟會治安的重視與不容鬆懈，確保地方民眾能安心參與活動。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    通緝犯「衝撞拒捕」，警壓制上銬發現毒品。（警方提供）

    通緝犯「衝撞拒捕」，警壓制上銬發現毒品。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播