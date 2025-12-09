天一愛涉賣偽藥獲利166萬 還鎖政府IP規避查緝

天一愛公司涉賣偽藥，遭依違反藥事法起訴。（資料照）

主打調理女性小產、月經的天一愛公司，涉未申請藥品許可證，販售含生化湯、十全大補湯的產品，其中「淨化精萃」、「養氣精萃」、「補身精萃」等物均被主管機關視為偽藥。檢警查出，公司負責人朱耿慶、營運長白凱文、幹部黃鼎文，得知被查緝，仍不願下架產品，竟屏蔽政府IP位置規避調查，並透過架設香港網站持續銷售，不法獲利166萬餘元；台北地檢署依違反藥事法起訴3人、法人公司。

檢方起訴指出，朱耿慶、白凱文、黃鼎文2022年10月7日起，透過陳姓友人取得「愛小月」、「月經調理」組合，包括「淨化精萃」、「養氣精萃」、「補身精萃」、「舒孅精萃」、「美妍精萃」等產品的藥液成分及比例，委託相關藥廠製作成品後，再以天一愛公司名義，於官網、MOMO、PCHome、蝦皮等平台銷售。

請繼續往下閱讀...

銷售頁面均介紹，消費者須按照一定的療程順序飲用，同時宣稱「愛小月」產品可協助小產女性，將惡露排乾淨的醫療效能，至於「月經調理」產品，可達調理月經的功效。

後來，衛福部去年11月間發現，「愛小月」、「月經調理」產品分別含生化湯、十全大補湯，2者均屬藥事法定義的藥品，進一步清查得知，天一愛公司未向主管機關申請藥品許可證，產品均為偽藥，立即向苗栗縣政府衛生局發文，要求公司將偽藥產品下架，並告知產品均應依藥事法相關規定進行管理；台北市政府衛生局也前往位在台北的天一愛公司進行稽查。

未料，朱耿慶、白凱文、黃鼎文得知產品是偽藥後，仍持續銷售，且為避免遭檢、警及行政機關查緝，屏蔽我國政府機關的IP位置，阻止相關執法人員進入天一愛官網，調查其是否持續銷售偽藥產品，直至去年12月19日才將產品全數下架，期間銷售166萬4410元數，被認定為不法所得。

台北地檢署痛批，朱耿慶、白凱文、黃鼎文視國民健康為無物，依違反藥事法起訴3人及法人公司，考量被告於偵查中坦承犯行，並繳回全數犯罪所得，建請法院量處適當刑度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法