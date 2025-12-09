7旬婦少用手機仍遭詐團接觸 受騙要領90萬、同住兒子也不知

7旬婦少用手機仍被詐團接觸，要領出90萬，連老婦人兒子也到場阻止。（警方提供）

苗栗縣頭份市一名76歲老婦人，昨天中午前往郵局向郵局員工稱因修繕房屋要提領90萬，引起郵局員工警覺，通報警方到場了解狀況，老婦人見警方到場改稱要存款到農會帳戶，之後警方聯繫上老婦人同住兒子到場，老婦人兒子連忙說家中並未要修繕，最後在警方、老婦兒子、郵局員工3方勸說下，老婦人先打消念頭。

頭份警方今天指出，經了解後，得知老婦人平時鮮少使用手機，不知從何管道接觸到詐騙集團，由於老婦人稱要修繕房屋，到場員警詢問老婦是否有估價單與修繕公司名稱等，老婦人無法交代，但仍堅持領錢，聯繫婦人兒子後，婦人兒子到場也說家中並未要修繕。頭份警方表示，詐騙集團無所不用其極，鮮少使用手機的老婦人也被盯上，呼籲民眾必須注意家中長輩是否有異狀。

頭份警方也強調，此案例中就連與老婦人同住的兒子也不清楚母親要提出90萬元現金，更凸顯詐騙集團手段與管道「多元」，將會追蹤老婦人等類似案例，避免老人家一輩子辛苦的存款被詐騙集團輕易騙走。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

