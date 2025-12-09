為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    7旬婦少用手機仍遭詐團接觸 受騙要領90萬、同住兒子也不知

    2025/12/09 10:28 記者蔡政珉／苗栗報導
    7旬婦少用手機仍被詐團接觸，要領出90萬，連老婦人兒子也到場阻止。（警方提供）

    7旬婦少用手機仍被詐團接觸，要領出90萬，連老婦人兒子也到場阻止。（警方提供）

    苗栗縣頭份市一名76歲老婦人，昨天中午前往郵局向郵局員工稱因修繕房屋要提領90萬，引起郵局員工警覺，通報警方到場了解狀況，老婦人見警方到場改稱要存款到農會帳戶，之後警方聯繫上老婦人同住兒子到場，老婦人兒子連忙說家中並未要修繕，最後在警方、老婦兒子、郵局員工3方勸說下，老婦人先打消念頭。

    頭份警方今天指出，經了解後，得知老婦人平時鮮少使用手機，不知從何管道接觸到詐騙集團，由於老婦人稱要修繕房屋，到場員警詢問老婦是否有估價單與修繕公司名稱等，老婦人無法交代，但仍堅持領錢，聯繫婦人兒子後，婦人兒子到場也說家中並未要修繕。頭份警方表示，詐騙集團無所不用其極，鮮少使用手機的老婦人也被盯上，呼籲民眾必須注意家中長輩是否有異狀。

    頭份警方也強調，此案例中就連與老婦人同住的兒子也不清楚母親要提出90萬元現金，更凸顯詐騙集團手段與管道「多元」，將會追蹤老婦人等類似案例，避免老人家一輩子辛苦的存款被詐騙集團輕易騙走。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播