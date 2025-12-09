消防分隊長涉吸金風暴 台南市調處立案調查

台南市消防局分隊長洪育仁（見圖）疑似吸金平台吸收，市調處已立案調查。（民眾提供）

台南市消防局分隊長洪育仁涉嫌帶頭投資境外吸金平台，陳姓女被害人控訴，與20多名親友短短數週投入近200萬元，想提領卻無法出金；目前消防局統計約有10多位警、義消受害，台南市調查處已立案調查。

陳女子稱，她被騙了9萬多元，不但全部無法出金，還被要求先繳稅才能領回本金與獲利。洪育仁誆稱平台主打每日利息3％、介紹新會員有紅利，見帳面利息持續增加，再把投資機會分享給親友，身邊加入約20多人，投入近200萬元。

上個月，有朋友想把帳上資金領出來，卻發現完全無法出金，隨後洪育仁又稱，平台發布公告，聲稱投資人資金被美國扣住，理由是美方要求必須先繳納稅金，才能把錢匯回，二度以話術向被害人騙錢。

據了解，洪育仁是在去年10月接觸境外吸金平台，該平台曾被警政署通報詐欺紀錄，10名警義消加入，在互拉下線的模式，粗估全國捲入人數上看500人。

有調查人員認為，洪育仁的吸金證據明顯，如果只用投資或借貸掩蓋可能很難脫身，只是部分被害人疑似拿到洪賠償，加上多數是小額吸金，因此不想惹麻煩上身出門指控，但目前掌握一兩位被騙金額較大的證人，將往銀行法方向偵辦，同事市調處也已立案調查。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

