為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    消防分隊長涉吸金風暴 台南市調處立案調查

    2025/12/09 10:13 記者王捷／台南報導
    台南市消防局分隊長洪育仁（見圖）疑似吸金平台吸收，市調處已立案調查。（民眾提供）

    台南市消防局分隊長洪育仁（見圖）疑似吸金平台吸收，市調處已立案調查。（民眾提供）

    台南市消防局分隊長洪育仁涉嫌帶頭投資境外吸金平台，陳姓女被害人控訴，與20多名親友短短數週投入近200萬元，想提領卻無法出金；目前消防局統計約有10多位警、義消受害，台南市調查處已立案調查。

    陳女子稱，她被騙了9萬多元，不但全部無法出金，還被要求先繳稅才能領回本金與獲利。洪育仁誆稱平台主打每日利息3％、介紹新會員有紅利，見帳面利息持續增加，再把投資機會分享給親友，身邊加入約20多人，投入近200萬元。

    上個月，有朋友想把帳上資金領出來，卻發現完全無法出金，隨後洪育仁又稱，平台發布公告，聲稱投資人資金被美國扣住，理由是美方要求必須先繳納稅金，才能把錢匯回，二度以話術向被害人騙錢。

    據了解，洪育仁是在去年10月接觸境外吸金平台，該平台曾被警政署通報詐欺紀錄，10名警義消加入，在互拉下線的模式，粗估全國捲入人數上看500人。

    有調查人員認為，洪育仁的吸金證據明顯，如果只用投資或借貸掩蓋可能很難脫身，只是部分被害人疑似拿到洪賠償，加上多數是小額吸金，因此不想惹麻煩上身出門指控，但目前掌握一兩位被騙金額較大的證人，將往銀行法方向偵辦，同事市調處也已立案調查。

    相關新聞請見：

    獨家》分隊長被爆加入吸金平台拉下線 南市消防局記過、調地送懲戒

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播