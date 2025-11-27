獨家》分隊長被爆加入吸金平台拉下線 南市消防局記過、調地送懲戒

南市消防分隊長疑遭境外吸金平台吸收，拉同事投資。（記者王捷攝）

南市消防局分隊長疑遭境外吸金平台吸收，擔任「榮譽導師」，拉同事加入投資被投訴，傳出有警消被騙了200多萬，賠上退休金，消防局火速啟動調查，記兩小過、調地，並移送懲戒法院，呼籲被害人提供資料，並強調若涉刑法絕對究辦。

消防局表示，分隊長是基層消防員出身，原在內勤服務，近年取得分隊長資格後調任外勤，已接近退休年齡，原本高層不曉得他拉同事加入風險投資，直到資金運轉出現問題，被害人向消防局投訴、成立受害者群組，局本部才得知茲事體大。

請繼續往下閱讀...

據了解，分隊長不只在公開場合分享投資經驗，以低本金、高獲利吸引被害人加入，並鼓勵參與者拉下線才能翻倍獲利，甚至私下成立投資群組，宣稱有穩定配息的基金與固定收益商品，鼓勵同事、義消小額試水溫，再逐步加碼，部分被害人後來因資金壓力吃緊，向消防局投訴，他才急忙將群組關閉，消防局也驚覺基層幹部疑似被高風險平台吸收。

該境外平台採多層級推薦制度，強調分享連結就能拿到團隊分潤與獎金，網路上已有許多被害人分享受騙經驗，分隊長也被質疑要求同事拉親友成為下線，再往下拓展投資人數，還傳出有警消同事受害，消防局接獲投訴後，火速交由政風單位調查，對分隊長祭出兩過處分、調整服務單位，昨天彙整相關證據，送交公務人員懲戒委員會審議。

警方提醒，近年假投資詐騙常以境外理財平台為名，標榜穩定高配息與低風險，實際運作卻是靠不斷拉人頭擴大資金池，是典型的吸金詐騙，民眾勿輕信高報酬話術，更不要為了推薦獎金牽連親友，避免成為詐騙集團的幫手與下一個被害人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法