為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    府中商圈氣爆餐廳1至3樓多處結構損壞 整棟體檢需2至3週

    2025/12/08 17:48 記者黃政嘉／新北報導
    新北市土木技師公會理事長丘達昌說明，氣爆大樓一至三樓有相當多的結構損壞，四樓以上無明顯受損。（記者黃政嘉攝）

    新北市土木技師公會理事長丘達昌說明，氣爆大樓一至三樓有相當多的結構損壞，四樓以上無明顯受損。（記者黃政嘉攝）

    新北市板橋府中商圈重慶路上的定食8及爭鮮2餐廳，今晨發生氣爆，波及周遭住戶、業者，新北市土木技師公會上午派請技師進入氣爆大樓與鄰近受損房舍清查，理事長丘達昌下午說明，氣爆大樓一至三樓有相當多的結構損壞，四樓以上無明顯受損，建議在有戒護前提下讓住戶進去，整棟大樓的安全狀況，待2週至3週完成詳細建物體檢後，再正式對外報告。

    丘達昌表示，氣爆大樓部分，一到三樓初步發現有相當多結構方面的損壞現象，須待清理工作全部完成後，再進去做1次詳細檢查，檢查後再回辦公室進一步分析，評估低樓層損壞程度是否會影響到整棟大樓本身抵抗地震的能力。

    丘達昌說，氣爆大樓四樓以上並無明顯受損情形，基本上可暫時進去，但電梯以及供電系統損壞，使用不便利，公會建議指揮中心，若有使用者需進大樓取用物品、文件，在有戒護前提下可以進去，但夜間可能照明度不足，不適合進去。

    丘達昌指出，整棟大樓的安全體檢，預估2週到3週後會完成詳細的安全檢查，包括確認建物抗震能力、承重能量，再正式對外報告；鄰近受損房舍，包括氣爆大樓對向的重慶路與重慶路12巷住戶，大部分受損都是因為氣爆瞬間損傷到窗戶、鐵窗等，房屋本身並無任何破損問題。

    媒體提問二至三樓是否須拆除？邱達昌回應，初步看起來應該不到拆除的程度，但是否需要做結構補強，須待詳細檢查出來才能說明；四樓以上住戶、業者目前是否能安心待在大樓內？邱達昌說，一到三樓為建物低樓層，是基礎部分，若基腳不安全，其實四樓以上也不適合待在裡面。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播