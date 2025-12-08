板橋府中商圈氣爆5傷皆出院 新北市府啟動結構鑑定

新北市板橋府中商圈「定食8」與「爭鮮」今天（8日）清晨1時發生氣爆，兩間餐廳遭炸裂、路人受波及送醫，目前送醫的5人均已出院，樓上7名住戶疏散。（圖由黃淑君提供）

新北市板橋府中商圈「定食8」與「爭鮮」今天（8日）清晨1時發生氣爆，2間餐廳遭炸裂、路人受波及送醫，目前送醫的5人均已出院，樓上7名住戶疏散。工務局長馮兆麟表示，現場2、3樓樓板隆起、後陽台脫落，市府將進行結構鑑定確認安全。至於復業部分，待業主完成改善並確認安全後，市府才會同意恢復營業；議員黃淑君也要求強化周邊建物管理及交通動線維護。

工務局長馮兆麟說，爆炸力量除了前後方向，也波及上下結構。目前2、3樓樓地板出現損害，將請工會進行詳細鑑定。同時，前後方向的住戶後陽台也整個脫落，是否波及梁柱，也會由工會鑑定，確認安全無虞後，再與住戶協調後續處置。

馮兆麟表示，現場最嚴重的位置在爆炸點的上下方，尤其2、3樓樓地板已出現隆起。此外，後側後陽台因爆炸氣流衝擊，整個已脫離。他補充，需由工會鑑定結構內部是否需要補強，待業主完成改善並確認安全後，市府才會同意恢復營業。

新北市土木結構技師理事長丘達昌指出，進入檢查後，才能確認是否有問題、是否能讓住戶返回。事故現場外牆有爆裂與炸開情形，2、3樓初步檢視也出現部分破壞，需要配合拆除作業或進一步檢測後，才能判定是否可再使用。至於結構部分，仍須檢測後才能說明，目前尚未進入林宅，因為現場仍有障礙物。若只從外觀判斷房屋是否安全，仍不足以作為依據，必須進入現場查看才有初步結論。

丘達昌表示，爆炸最嚴重的位置應在2、3樓樓板，包括梁與柱部分，需實際查看後才能確定。至於業者是否聯絡上，目前仍在積極聯繫中，公所也正協助聯絡。

議員黃淑君表示，府中一帶車流原本就擁擠，加上耶誕相關活動，人潮更多，因此她已特別提醒警察局加強交通與行人安全，因為事故建物的安全性尚未確認，目前已實施部分封閉，行人與車輛動線都必須特別注意。

黃淑君也強調，已要求將周邊建物列入管理清單。府中區多為商業使用，人流、車流密集，在此情況下，建物安全更需重視。她要求區公所列管周邊建築物、聯絡屋主，配合結構技師進行檢視。此外，她要求工務局在結構技師確認有問題時，應主動協助並處理相關費用，因為事涉公共安全，絕不能掉以輕心。

氣爆點後陽台推出。（圖由黃淑君提供）

